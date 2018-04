Trabajadores de ATE marcharon frente al Hospital

"La situación es la misma que venimos reclamando: la convocatoria a paritarias, el rechazo a la propuesta que nos hizo el Gobierno por no ser una propuesta real, porque ese 18% no era real porque la cláusula gatillo del año pasado iba incluida en ese 18%, por las formas de pago, por la forma de imponernos esa cláusula, que se iba a llevar a cabo en agosto... por todo eso nuestros afiliados han decidido no aceptar ese aumento y luchamos para que nos vuelvan a convocar a una paritaria", dijo en plena movilización la titular de ATE Rafaela, Silvia De Longhi.

En Rafaela, como en toda la provincia, los representantes de la Asociación de los Trabajadores del Estado realizaron asambleas con protestas públicas en diferentes lugares de trabajo. En este caso, se realizó frente al Hospital Dr. Jaime Ferré.

"El afiliado está convencido que ese aumento no le alcanza, debido a los incrementos de los servicios, de los supermercados, de que llega a fin de mes y que no alcanza para pagar un alquiler", explicó la gremialista y agregó: "eso es de lo que está convencido el afiliado y tenemos una amenaza con los descuentos que nos quieren hacer por los días de paro. Desde ATE se tomaron todas las precauciones para avisarles a los distintos Ministerios ante que se realice. El paro es totalmente legal y ante esto, por ahí la gente ve y se retrotrae un poquito a la medida, pero el afiliado sigue convencido de que ese 18% no le alcanza", explicó.



UN DESGASTE

Esta serie de marchas, con reclamos y sobretodo las jornadas de paro programados, llevan a un desgaste importante, reconocido por la propia dirigente que no sólo cansa al gremio, o al Gobierno, sino que "a todo el mundo", dice. "Pero bueno, a los docentes le llevaron a mejorar la propuesta, pero a nosotros ni siquiera nos llamaron. Tenemos el otro gremio que está junto con nosotros que la aceptó, esa es nuestra contra. Hoy también está reviendo su situación, así que festejamos que nos podamos unir y pelear en este caso todos por lo mismo. No sabemos cuáles son las diferencias, pero la nuestra es solamente defender el presupuesto, la canasta familiar y que no se nos desbande como se nos viene desde hace 2 años, que cada vez quedamos más atrás con nuestro sueldo", detalló.

Recordemos que la última oferta que rechazó el gremio fue de un 18%, en el cuál percibieron en el mes de enero una cláusula gatillo del 1,1%, del año anterior. El Gobierno acotan que el 18% se va a tomar desde de diciembre, y que esa la cláusula gatillo quedó incorporada al 18%. "En realidad será un 16,9%, y un 9%, que sería un 7,9% y una segunda parte a cobrar en septiembre", dice Longhi y agrega: "queremos que la cláusula gatillo se ponga en marcha ahora, desde ya, porque estamos hablando con los economistas, que nos marcan un 20 o un 25% y nosotros ya estaríamos quedando atrás con ese aumento. A los docentes le han ofrecido una cláusula gatillo mes por mes, a partir de ahora, que nosotros no la vamos a tener. Va a regir a partir del mes de septiembre, donde terminamos de cobrar el aumento. No nos podemos manejar con esta cifra", finalizó.