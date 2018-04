Investigan si hay delito por maltrato en jardín de infantes

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Ya existe el hecho en Sunchales y una investigación penal abierta en la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela. Lo ocurrido, como una bola de nieve, avanzó a los medios provinciales y en la siesta de ayer fue el tema dominante del noticiero MetaData del canal nacional Todo Noticias (TN).

En síntesis se puede decir que los cambios de conducta de los nenes que asistían al jardín "Creciendo Kids" de Sunchales, fueron el primer signo que encendió la alarma para los padres.

Padres que sospechaban de que algo raro estaba sucediendo en ese jardín, mandaron a su pequeño hijo con un teléfono celular escondido a la guardería y grabaron tres horas de maltrato verbal.

Según se escucha en el audio, quien tenía a su cuidado los chicos los amenazaba diciendo: "Te vas a quedar toda la mañana en el baño", entre otras frases grabadas.

La maestra presuntamente responsable dijo que tuvo "un mal día".

No obstante, los padres, no satisfechos con la explicación y con el audio como prueba, hicieron la denuncia el viernes pasado cuando estaba de turno en la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, el fiscal Dr. Carlos Vottero, y dieron inicio a una investigación que va a llevar un tiempo y que por ahora se centra en determinar si hay o no un delito, o sea un tipo penal que se ajuste a las pruebas presentadas en la denuncia (la grabación y testimonios).

Lo que sí se habría podido determinar es que hasta ahora no hay pruebas de que haya habido violencia física, y que se está tratando de comprobar si hay o no un delito de “amenazas” hacia los pequeños que concurren al jardín bilingüe, de entre 45 días a 4 años.

En cuanto a medidas disciplinarias, son de carácter administrativo, y correspondería a la Municipalidad de Sunchales, decidir sobre el reemplazo o no de la maestra investigada.



EL HECHO

Los motivos del cambio de conducta, fueron conocidos por los padres recién después de que uno los chicos más grandes pudiera contar en su casa lo castigos que les daba su maestra. Así fue como lo mandaron al día siguiente con un celular en la mochila y consiguieron tres horas de audio que ya están a disposición de la Fiscalía y de la Justicia.

Otro de los nenes que sufrió esta situación es Dylan, un bebé de un año y ocho meses: "Cuando escuché la grabación me quebré en llanto", dijo ayer a la mañana a TN su mamá, Daiana.

"En ocasiones se pegaba en la cabeza cuando lo retábamos. De un día para otro ya no quería bañarse, mucho menos entrar al baño. Tenía pavor", recordó la mujer, que en ese momento creyó que se trataba de un capricho propio de la edad.

Pero todas las dudas se despejaron al escuchar los audios y descubrir que las personas que estaban al cuidado de su hijo lo amenazaban con castigarlo encerrándolo en el baño: "Los ponían 'a pensar' en el baño y ni siquiera les daban agua", señaló la madre.

La grabación, que primero se difundió entre los padres, fue presentada en la Comisaría 3ª de Sunchales donde radicaron la denuncia, y ya está en manos del Ministerio Público de la Acusación, en manos del fiscal Carlos Vottero.

Pero al dolor que sentían se le sumó el lunes una sensación de impotencia e indignación cuando vieron que el jardín abría sus puertas como si nada hubiera pasado.

"Es angustiante saber que sigue estando al cuidado de los chicos", manifestó la mujer y remarcó: "Ellas siguen trabajando y nuestra vida cambió para siempre". Los nenes ya no quieren volver a la salita y les cuesta dormir de noche.

Cuando fue a pedir explicaciones a la escuela, solo recibió excusas. Otra maestra le pidió que disculpara a la docente de su hijo porque "había tenido un mal día".

Según informó desde Sunchales el periodista Julio Bazán, en el cartel se podía leer algo que era falso a su entender. Decía: “Sistema de cámaras online. Acceso exclusivo a padres”, pero esas cámaras no funcionaban de acuerdo a la fuente citada. (Con información de TN - Todo Noticias).



ALLANAMIENTO

El sábado 14 se produjo un allanamiento al Jardín de Infantes de Sunchales.

Según consignó ese día el portal sunchalense Móvil Quique, “se está llevando a cabo un allanamiento con orden judicial en el Jardín de Infantes ubicado en calle Leguizamón entre el 0 y el 100. Se encuentra trabajando personal de la Comisaría N°3 de Sunchales, Grupo Acción Táctica, PDI de Rafaela y la Guardia Urbana Sunchalense colaborando con el corte de calles y testimonialmente”.

“Después de las denuncias realizadas por papás de pequeños -agregó- que asisten a la entidad de calle Leguizamón de 0 al 100 por presuntos malos tratos y continuando con las investigaciones el fiscal que maneja el caso ordenó un allanamiento en la institución para poder conseguir pruebas fehacientes para incluir a la causa. Los resultados habrían dado positivo, porque se logró secuestrar elementos que pueden facilitar la investigación (computadora)”.



PARTE DEL

AUDIO

Según difundió públicamente ayer el canal TN, en el audio dado a conocer se escucha con claridad lo dicho por la maestra:

“¡Basta, dejen las colchonetas! Dylan, cortala. Se van a quedar toda la mañana en el baño..., ¿no? Dylan se va a ir al baño me parece”. “¡Dejen de molestarlo a Dylan! […] está en penitencia. Entonces si Dylan los empuja se embroman. Te voy a llevar al baño, ¡córtala! Nadie se acerca ni lo molesta ni nada. El primero que quiere ir con Dylan se va al baño”.

“Dylan, de un año y ocho meses parece ser el centro del problema. El jardín sigue funcionando normalmente. La maestra -hasta ayer- no fue separada ni suspendida, y sigue todo igual. A los padres no les dieron explicaciones y solamente les pidieron disculpas. La gente del Jardín no quiere hablar nada” -consignó Julio Bazán de TN-.