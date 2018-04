Rafaelinos realizaron visita a Milagro Sala

Como se lo prometimos hace un año, volvimos a Jujuy para visitar a Milagro Sala, esta vez no en el penal, sino en su nuevo lugar de detención, una propiedad de la Túpac Amaru que serviría como centro de tratamiento para adictos, pero luego de su detención fue bandalizada. Al conocerse su nuevo destino, fue restaurada por los laboriosos integrantes de la Túpac dejándola en perfectas condiciones para albergar a su líder. Está ubicada a las afueras de la ciudad de El Carmen alejada de todo, en la cima de un cerro que brinda una hermosa vista al dique La Ciénaga. Absolutamente cercada por tapiales, alambres de púas y cuchillas filosas, cámaras de vigilancia, cerco perimetral de tejido y veinte gendarmes instalados frente a la puerta de acceso con casillas rodantes, carpas y perros. Al llegar a Jujuy nos comunicamos con Raquel, perteneciente a la Túpac y una de las personas de confianza de Milagro, que maneja la agenda de las visitas, con el fin de reconfirmar todo, avisándole de nuestra llegada. Hay mucha gente que desea visitar a Milagro y es necesario pedir turno con bastante tiempo de anticipación, para ser anotado en la lista que controla la gendarmería, de lo contrario es imposible ingresar.La fecha de arribo coincidía con mi cumpleaños, al otro día visitaríamos a Milagro, pero el regalo no se hizo esperar. Contactamos a Patricia Cabana (Pachila), más conocida por todos, porque es la persona que acompaña a visitar la obra de Milagro a las celebridades y periodistas de nivel nacional. Nos invita a compartir una cena cerca del lugar de detención de Milagro, donde asistirían también, los hijos de Zannini, el diputado nacional Walter Correa, el senador por provincia de Bs. As. Jorge Romero, junto a miembros de la agrupación La Cámpora de Bs. As. La velada fue emotiva y gratificante, hubo festejo cumpleañero con torta y cánticos camporistas, palabras de solidaridad para los hijos de Zannini, lectura de un poema en homenaje a Cristina, nuestra conductora, además de interiorizarnos directamente del acontecer político nacional.Al otro día fuimos los primeros de la lista en ingresar, después de una profunda requisa accedimos al lugar donde vive Milagro Sala, por habilidad de Daniel Monay, logramos pasar un celular y grabador, a pesar de la estúpida restricción que lo impide, estos fueron muy útiles a la hora de tomar imágenes y poder realizarle un jugoso reportaje a la líder de la Túpac. Milagro se encontraba más distendida aquí, que cuando la visitamos en la cárcel, siempre cálida y enérgica, después de abrazarnos, abrió una gran puerta que da al parque, ubicándonos en unos cómodos sillones, donde mate de por medio, nos adentramos en su realidad hablando de los planes para el futuro.Milagro Sala ha evolucionado mucho en este tiempo, expresando una dialéctica netamente política, de manera reflexiva, clara, práctica y solidaria, dando muestra de un profundo sentir por su pueblo y su tierra. Tanto la charla como el reportaje de Daniel Monay nos dejó datos y satisfacción por la calidad e inteligencia de esta líder indiscutida. Transcribo algunas de sus frases más destacadas: "Quiero ser gobernadora", "Yo no voy a hacer lo mismo que hacen conmigo, solo quiero que se vayan y dejen de hacerle daño a la provincia y a la gente". "La policía torturadora tendrá que pagar lo que hace con trabajo comunitario". "Para los jóvenes que se andan drogando y no trabajan ni estudian, voy a usar los cuarteles del ejército, donde se van a curar y van a estudiar, nada de esa estupidez de cuerpo a tierra y salto de rana, tienen que ser útiles para la patria y eso se logra estudiando y sirviendo a la sociedad", "A la mama, a la patria y a la bandera se la respeta". "No creo en la justicia de Jujuy ni en la justicia nacional". "Voy a hacer una profunda reforma del poder judicial". Milagro Sala es extremadamente detallista, todo es orden y limpieza, a su alrededor, las paredes de su residencia están atestadas de distinciones, diplomas, fotos y cuadros, prolijamente colocados. Allí estaba el poema que le entregáramos el año anterior. Daniel Monay procedió a hacerle entrega de una distinción de la organización SADOP que representa, y de mi parte un poema a Cristina, expresando inmediatamente, "lo voy a colocar con los presidentes", mientras Gerardo Posseto de la C.D. de Ramona oficiaba de camarógrafo. La reunión duró un par de horas intensas, vibrantes y cargadas de entusiasmo, pero debíamos retirarnos para dejar lugar al ingreso de la comitiva de Bs. As. Como ya sucediera hace un año, muchas sensaciones nos invadieron al salir, el contacto con Milagro energiza y entusiasma, por su actitud ante la vida, ante las dificultades y sobre todo ante la injusticia, pero también avanza sobre nosotros la frustración de no poder hacer nada para cambiar su penosa condición de presa, cuesta mucho contener los sentimientos de rebeldía ante el ominoso gobierno de Jujuy. Milagro, como lo hace siempre, nos dio más de lo que nosotros intentamos llevarle.