Emprendimiento cultural en Lorenzo House

En la víspera recibimos la visita de Eduardo Eberhardt , propietario de Lorenzo House, ansioso por hacer conocer una propuesta cultural que tendrá vigencia el próximo lunes.

Antes de poner énfasis en esa actividad puso de relieve que el coffee bar fue seleccionado por Cardon Rafaela para presentar su colección otoño invierno, ocasión en la que se sorteará entre los asistentes un viaje a Mendoza, 3 noches de hotel, con aéreo desde Córdoba- colaboración de Elige tu Destino-, las modelos se transportarán con Alejo Viajes. La realización tiene entrada libre y se deberá abonar lo que se consuma.





Día Internacional del libro



En adhesión al Día Internacional del Libro, fecha que se recuerda el 23 de abril, porque en esa fecha, en distintos años, se produjo el deceso de tres grandes creadores literarios William Shakespeare; Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes Saavedra.

En tal sentido Eduardo hizo saber que "ese día cambiamos nuestra propuesta, tendrá una propuesta más diurna que nocturna y ya como venimos haciéndolo, somos un espacio multisectorial y multicultural, entonces el lunes tendremos una mini feria del libro, donde participarán la Universidad Nacional del Litoral, la librería PAIDEIA, también presentará libros el escritor local, Rodolfo Zhender, quien también estará presente.

"Natalia Bainotti va a estar presente con sus libros, escribe sobre viajes, es más conocida por haber recorrido Colombia en bicicleta -su aventura fue reflejada en las páginas de LA OPINION-.

"Por otra parte la gente de 'Leer por que sí', dirigido por Sergio Fassanelli estará presentes.

"Edgardo Peretti va a presentar "La historia de mi ciudad". Cada mes presentamos una historia de mi ciudad diferente y precisamente la de este mes será presentada el lunes, allí.Peretti va a presentar una historia que ocurrió en el barrio Mosconi.

"No podíamos hacer menos y como invitamos a Rodolfo Zhender que es vecino de Lorenzo, es escritor y del barrio Mosconi, también lo invitamos a Angel Balzarino, que reside en barrio Mosconi, él comprometió su presencia, estará por la tarde en una mesa.

"Si Dios quiere participará también alguien que esta semana cumple 86 años, Fortunato Esteban Nari, estará también en una mesa para que la gente pueda acercarse, pueda saludarlo, y para que las nuevas generaciones conozcan y traten con ellos".



Tendremos la gran suerte de contar con Rita Chiavo y Mario Molfino- que va a presentar libros de él- y ambos, tanto Rita como Mario, por la tarde leerán poemas en las mesas que van a consumir, o a quienes se acerquen a la feria del libro".

Cuando le señalamos que es una linda idea remarcó que " es una idea diferente, innovadora, en un ámbito no académico, descontracturado, y que lleva por objetivo acercar la gente al libro y a los autores".

Debemos destacar que un hogar de ancianos llevará unos abuelos a merendar.



Donativos

"La propuesta de Lorenzo es que va a disponer de una mesa para que el público done libros que serán luego distribuidos entre los hogares de ancianos que tienen bibliotecas, hasta el presente tenemos ubicados diez que poseen bibliotecas, el pedido es que acerquen obras literarias más pasatistas, novelas.

Con satisfacción agregó que " creemos que va a durar todo el día, abriremos a la mañana de 7:30 -8 a 12:30-13 y luego a partir de las 15:30 hasta las 20-21, creemos que la gente concurrirá porque esta es una manera de acercar la gente a los libros y a su vez ese público también se acercará a los autores. Para mí es muy importante la presencia de Angel Balzarino, quien está reconocido en Estados Unidos y no en nuestra ciudad".

"En exhibición tendremos todos los libros de la antología de Nari, aportadas por la UNL, también traerá toda la antología de Pedroni y de otros escritores santafesinos. Estará librería Paideia con una mesa de libros referidos a la cocina, relacionados con las comidas típicas argentinas, la gastronomía argentina y latinoamericana".