La evolución se demuestra sonando…

Mañana, sábado 21 de abril, a las 21:30 horas, se llevará a cabo el cuarto concierto del Ciclo de Música Popular 2018, de la Asociación Cultural Otras Voces, con la llegada del grupo Valbè, presentando su nuevo trabajo “Terser” y parte de su producción anterior, en el Lasserre.Entrerrianos de origen y bien plantados en la escena independiente de Buenos Aires, Valbè viene recorriendo los escenarios con crecimiento exponencial desde hace ya un par de años.Canciones que nacen en la tierra, tierra adentro, y se expanden al cielo, con un sonido de hoy, con sabor moderno y la intensidad rock, sin descuidar el espíritu folk.Antes de la presentación en Rafaela, Damian Helmer dialogó con LA OPINION.Valbè nace de la intención de dar forma, intervenir, realimentar y salir a tocar en vivo canciones que venía gestando Noelia Recalde. En cada ensayo esas canciones se fueron orquestando, arreglando y mutando de la mano de Cristhian Faiad y Damian Helmer.Esos mismos somos Valbè.Noelia Recalde voz y guitarra, Cristhian Faiad en batería y Damian Helmer en bajo.La verdad que muchísimos. Cada unos de los tres tiene sus gurús que además van cambiando en el tiempo, aunque hay varios que se mantienen siempre vigentes como los Beatles, la selección de Rock Nacional -que todos sabemos de quien hablamos-, música negra, folclore, muchos artistas colegas del under, etc.La lista es extensa, mates mediante podemos estar una tarde enumerando. Lo importante es tener apertura para ir comprendiendo y degustando los distintos sabores de la música.Robándole el término a un músico amigo, nuestro estilo es de-generado; es decir que no preferimos anidar en ningún estilo ni género en particular.Solemos decir que hacemos canciones, sobre las cuales conviven las influencias musicales que nos atraviesan o atravesaron.En principio puede ser cualquier cosa ficticia o real; un personaje, un paisaje, una situación, un libro, un documental.Esos pueden ser los puntos de partida, de ahí se trata de conjugar el atractivo de las palabras con un mensaje o reflexión.El panorama musical en Buenos Aires es como el universo, está en constante expansión; ojo, hablamos de los artistas y músicas que están en constante proliferación.Con respecto a los escenarios, si bien existe un circuito del under muy interesante más que nada constituido por centros culturales autogestionados, como así también salas privadas de "gran renombre", faltan espacios.Tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, como dice Luis Alberto "quien resistirá cuando el arte ataque”En la apertura del recital se presentará el ascendente grupo local Troika S.A. integrado por Leo Bulacio (voz y guitarra), Ricky Peterlin (guitarra y coros) Agu Tonon (Bajo), Evelyn Chiavassa (Saxos y coros), Flor Lell (saxo) y Fede Mateo (batería) quienes adelantarán temas de su primer disco próximo a editarse.Las entradas se encuentran a la venta en el Teatro Lasserre, la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, la Escuela 22 de Noviembre que funciona en el Sindicato de Músicos, en Casa Marcucci Música, Jalito Tiempo de café y amigos, Faber Libros y en la sede de la C.T.A. Castellanos de Tucumán y San Martín.Esta actividad se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.