La inauguración oficial de la nueva Escuelita

Un importante acontecimiento para el deporte amateur del Club Atlético de Rafaela se cristalizó anoche en el nuevo frontón ubicado en el predio del autódromo. La inauguración oficial de la Escuelita de Pelota Paleta marca el comienzo del desarrollo formativo en una disciplina con mucha historia en el Club.La misma fue posible por la decisión del actual presidente Eduardo Gays, quien además es aún jugador de dicho deporte, y por el apoyo brindado por el diputado provincial Julio Eggimann, apasionado de la pelota paleta."Tuvimos unas semanas atrás la presencia del diputado Eggiman que quería ver esta idea que teníamos nosotros de comenzar con la Escuelita. El compromiso que asumió para darnos una mano en el inicio, motivó que hoy ya estemos con la Escuelita en funcionamiento, y una nueva visita para inaugurar de manera oficial la misma", expresó Gays a LA OPINION.El legislador, en tanto, mencionó que "de hecho soy de Venado Tuerto y hemos propiciado que la ciudad sea designada capital nacional de pelota paleta. Hay una buena infraestructura deportiva y muchos campeones venadenses a lo largo de la historia".Acotó que "si este deporte tuviera rango olímpico nos pondría en una estadística muy superior en el concierto de naciones en el mundo, pero lamentablemente está esa limitante. Uno tiene que estar hoy muy contento que hay varios chicos, me encantó la propuesta del Club Atlético para poner en marcha este proyecto. Apoyo esta idea de enseñar, fortalecer la cultura del deporte".Luego, Gays destacó la doble satisfacción personal sobre esta concreción. "Por un lado como dirigente de la entidad ver la formación de la Escuelita. Estamos dando contención y educando para el deporte; y por el otro porque es el deporte que he practicado toda la vida. Y va a tener una continuidad a través de los chicos que hoy están sumándose".Sobre casos similares en otros puntos de la Provincia, Eggimann destacó que "con esta disciplina estamos propiciando la apertura de una Escuela en Teodelina, en Los Quirquinchos, y estamos en contacto con profesores para que se vaya jerarquizando cada vez más, lo mismo que acompañando la labor de la Federación de Pelota Paleta que tiene mucho entusiasmo para dinamizar la disciplina".DIAS Y HORARIOSLa actividad de la escuela de Pelota Paleta se realiza los días lunes y miércoles de 18 a 19:30 hs. y los sábados de 10 a 11:30 hs. en las instalaciones del frontón sito en el interior del Autódromo "Ciudad de Rafaela", siendo la actividad totalmente gratuita para los alumnos.Para cualquier información dirigirse a la secretaría del club o a los TE: 03492 15520197 (D. Bima), - 03492 15205163 (C. Mansilla) o 03492 682975 (M. Montoya).