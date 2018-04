AFIP impulsa un juicio contra Cristóbal López

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La AFIP pidió que el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa vayan a juicio oral y público por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles de su empresa Oil Combustibles.El pedido se hizo el pedido ante el juez federal Julián Ercolini y también incluye al procesado ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, pues todos están acusados por apropiación indebida de tributos.Mientras tanto, aún están pendientes los recursos de apelación del fiscal Germán Moldes y la AFIP para que la caratula sea la original, esto es defraudación a la administración pública, y que López y De Sousa vuelvan a la cárcel. Es que los empresarios habían sido detenidos en diciembre por orden del juez Ercolini y en marzo pasado la Sala I de la Cámara Federal les otorgó la excarcelación de la mano de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, actualmente investigados en el Consejo de la Magistratura.ECHEGARAYEl ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray depositó en las últimas horas un millón de pesos de caución que le fijó la Justicia para no quedar detenido en el marco de la causa conocida como "autos diplomáticos" en la que fue procesado por contrabando.