Recuperan joyas robadas en vivienda

La Policía procedió al formal secuestro de elementos que fueron sustraídos días atrás en perjuicio de un hombre en la localidad de San Vicente.Luego de realizar tareas investigativas referentes al robo de una vivienda, se efectuó requisa domiciliaria en una finca de calle Storni de dicho medio procediéndose a incautar joyas y trasladando las mismas a sede policial. Finalizados los requisitos legales se restituyó lo incautado a su legítimo propietario. Labor realizada por personal policial de Comisaría Nº 5 de San Vicente.Un hombre con intenciones de robo ingresó a un complejo de departamentos ubicado en calle Juan B. Justo al 500.Un efectivo policial presente en el lugar, logró divisar a un hombre que caminaba por la citada arteria doblando en calle Blas Olivero. Este llevaba una mochila y al notar la presencia del uniformado apuró su marcha, por lo que se decide identificarlo, notando que tenía una escoriación en uno de sus brazos.Al revisar su mochila en presencia de testigos se observa que llevaba una máquina fusionadora de caños y un alicate corta candado. Al preguntársele si había ingresado al complejo con intenciones de robo respondió afirmativamente.Dijo así que las herramientas las había sustraído desde una obra en construcción en calle Saavedra.El encargado de la obra se dirigió a la Comisaría 1ª a radicar la denuncia correspondiente, procediendo a la detención de Emanuel C., de 27 años.Tres sujetos de 19, 26, y 34 años fueron detenidos y se secuestraron elementos relacionados a un ilícito cometido en la localidad de Lehmann.Efectivos policiales procedieron al traslado de tres individuos a sede de la Comisaría 14ª, y posteriormente se hizo presente un ciudadano dando cuenta que tres sujetos que se conducían en un carro habrían ingresado a su finca situada en zona rural y le sustrajeron elementos varios.Se procedió así al formal secuestro de lo malhabido y a la detención de los individuos. Finiquitados los requisitos legales se restituyeron los elementos a su dueño. Actuó personal policial de Comisaría Nº 14 de Lehmann.Siendo las 2:30 de la víspera, personal policial que se encontraba de recorridas por la intersección de ruta 34 y Av. Zóbboli, divisan un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que al ver el móvil policial pasó el semáforo en rojo, motivo por el que detienen su marcha, solicitándole documentación personal y del vehículo.El mismo manifestó no poseerlas, como así también que el vehículo era propiedad de un amigo, Nicolás B.Al manifestarle los uniformados que verificarían, este intentó darse a la fuga, motivo por el cual lo retienen en el lugar y previa requisa palpárea se lo trasladó hasta la dependencia, donde se lo identificó como Joaquín Daniel R. de 19 años.En presencia de testigos se procedió al secuestro de una motocicleta marca Honda Biz, color azul, un casco color negro, la suma de $ 289, los que se hallaban en la bauleraTras consulta con el Gabinete de Identificaciones se corroboró que sobre la moto y el sujeto no pesaba pedido alguno, procediéndose a la retención del vehículo hasta tanto se haga presente su propietaria.Joaquín R. quedó demorado unas horas por ser conocido su frondoso prontuario en el ámbito policial.Un individuo de 24 años resultó detenido tras incumplir un mandato legal.Efectivos policiales que se encontraban de recorridas fueron comisionados por el 911 a una finca de calle Progreso donde se encontraría un sujeto incumpliendo una prohibición de acercamiento. Rápidamente se procede a la detención del individuo siendo trasladado a sede policial de Comisaría Nº 13 por razones de jurisdicción.Labor realizada por personal de Cuerpo Guardia de Infantería.