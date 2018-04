Ponen en marcha la planta de tratamiento de envases plásticos

El reciclado de envases plásticos es un hecho en el Complejo Ambiental de Rafaela y a partir de la instalación de empresas vinculadas a la economía verde se comienzan a consolidar procesos productivos vinculados a los materiales que se recuperan.

Ayer se llevó a cabo una visita oficial a la planta de tratamiento de envases plásticos que funciona en lugar, donde los responsables de la firma adjudicataria brindaron una explicación sobre los procesos que realizan para llevar a cabo este tipo de reciclado en la ciudad.

En la recorrida estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, María Paz Caruso; la propietaria de la empresa Central Ambiental, María Cristina Carassale; el titular de la firma Maxiplast, proveedor de las maquinarias instaladas en el lugar, Jorge Paredes; el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno, entre otros.

Previamente, en el salón Centenario de la Sociedad Rural de Rafaela se realizó una reunión para conocer los detalles de la ley 27.279 sobre uso de envases de agroquímicos, que tras ser aprobada en el Congreso en 2016 y promulgada en febrero de 2018 aguarda ahora la adhesión del gobierno provincial, mediante un proyecto presentado por el diputado provincial Omar Martínez.

En la oportunidad, Alejandro Jurado (asesor del IDS) hizo un raconto histórico de los últimos 8 años en materia ambiental en nuestra ciudad, el país y el mundo, destacando que con esta nueva normativa es una responsabilidad extendida a los fabricantes de agroquímicos y compartida por los distribuidores y productores.

Por su parte, Martín Favre (titular de la Comisión de Agricultura de CARSFE) señaló con esta ley se deja la hipocresía de si los bidones eran o no residuos peligrosos, siendo responsable el productor con el triple lavado, el comerciante, el centro de acopio hasta la disposición final del tratamiento, cuyos envases no pueden usarse para alimentos ni bebidas.

El concejal Silvio Bonafede dijo que no hay un registro de cáncer ni de las patologías más comunes en Rafaela y zona, que debería llevar adelante el Ministerio de Salud.

Un cronista de LA OPINION mencionó que hay rafaelinos que tiran residuos en caminos rurales y cómo se hace para evitar que algunos productores realicen estas malas prácticas, respondiendo Caruso que se implementará esta nueva normativa con controles en las zonas rurales.

También estuvieron presentes casi todos los ediles (a excepción del presidente del cuerpo Lalo Bonino), presidentes comunales, representantes de distintos organismos, entre otros.

La planta en cuestión presentará un doble proceso productivo. Por un lado, el tratamiento de envases plásticos flexibles no peligrosos y, por otro, el de envases de fitosanitarios. Por ahora, sólo se encuentra en en marcha el chipeado de envases comunes.

El galpón fue construido en 2011 y se realizó una licitación para explotarlo de manera privada. La planta fue adjudicada a la empresa Central Ambiental y ya está instalada una parte de lo que serán las maquinarias para la fabricación de caños para riego, que se logrará con el chipeado de los envases plásticos no peligrosos que ingresan al Complejo Ambiental con la recolección de lunes y jueves.



TRABAJO AMBIENTAL

En diálogo con los medios de prensa de la ciudad, el intendente Castellano consideró que la puesta en marcha de esta planta "es parte del esquema de trabajo ambiental que tenemos en la ciudad, y que venimos fomentando desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable".

El mandatario manifestó que la aprobación de la ley nacional para el tratamiento de envases de fitosanitarios permitirá en un futuro trabajar la trazabilidad de los envases plásticos de agroquímicos, y que gracias a la existencia del Complejo Ambiental, se trabajará para estar en condiciones de abocarse a ello.

"Hoy los envases de agroquímicos los podés encontrar dando vueltas en el campo. Hay familias que los recolectan para después reutilizarlos. Y eso es peligrosísimo. Pero, al tener trazabilidad, que es lo que establece la normativa, podrán tener un destino seguro", agregó.



GENERACION

DE EMPLEO

Por otra parte, Castellano destacó el impacto que este tipo de emprendimiento tiene sobre el mercado laboral de la ciudad. "Teniendo en cuenta cada una de las empresas que está trabajando aquí -dijo- más las 70 familias que trabajan en todo lo que son las cooperativas para la separación de residuos, representan un aporte importantísimo para el empleo de la ciudad".

En este sentido, resaltó la importancia de la separación en origen, que es el punto de partida para todas estas empresas. "Nadie va a poder trabajar si no hay un proceso de trabajo previo, si no se crea conciencia como lo hacemos a través de nuestros programas para que la gente separe, y que nos posibilitó haber alcanzado un 80% de separación en origen", agregó.

"Hay un lugar en la ciudad, que es este parque ambiental, donde las empresas pueden venir a trabajar y a disponer de toda la infraestructura con la que cuenta. Tenemos un proyecto para poder ampliar el Parque Tecnológico, porque existe la necesidad de trabajar con más empresas de la economía verde. Rafaela está haciendo punta en esto. Son procesos que no hay que detener, que hay que potenciar. Para que sigamos haciendo punta en un tema donde Argentina también debería estar haciéndolo", concluyó.