Patentes, clave en los procesos de innovación

Rafaela fue el primer destino de Sudamérica al que llegó el vicepresidente de Estudios, Docencia e Internacionalización de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautern, el alemán Albert Meij, para ofrecer un seminario sobre el tema "Propiedad Intelectual y Patentes Europeas". Fue recibido por su amigo y rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Rubén Ascúa, quien le contó sobre el proyecto para construir el campus en un amplio predio ubicado sobre Ruta 34 al sur de la ciudad.Con sistema de traducción simultánea, Meij destacó la importancia de las patentes en un mundo donde la innovación no se detiene y se generan nuevos "descubrimientos" que exigen preservar la propiedad intelectual. El eje de la charla fue plantear la temática de la propiedad intelectual como una herramienta legal que contribuye a proteger la innovación.En diálogo con la prensa, el especialista alemán reconoció que hace muchos años mantiene una relación profesional de amistad con el propio Ascúa. "Cuando Rubén asumió como rector de la UNRaf se presentó una gran oportunidad para venir a dar esta charla y profundizar un esquema de intercambio entre ambas universidades", sostuvo traductora mediante tras confiar que se trataba de su primera visita a la Argentina y lógicamente a Rafaela. "Estoy muy contento de estar en Rafaela, me están tratando muy bien", agregó."El tema de las patentes es un tema que navega entre lo legal y lo industrial, no figura habitualmente en el desarrollo de las materias ni en la currícula de una universidad, por eso esta charla es una buena oportunidad para contar lo que sucede en Europa y tomar contacto con los alumnos para ver qué piensan", afirmó Meij.Por su parte, Ascúa consideró que en el marco de una UNRaf que se construye sobre los pilares de la tecnología y la innovación es entonces una "necesidad abordar la cuestión de las patentes y la propiedad intelectual, por eso el Dr. Meij nos puede ayudar en nuestro desafío de avanzar en la preparación de los jóvenes para un mundo cambiante".La visita de Meij -quien anoche fue invitado a cenar la comida tradicional de la bagna cauda- se produce en el marco de profundizar la vinculación de la UNRaf con la universidad alemana "como parte de su proceso de vinculación internacional y de las acciones comprendidas en el convenio de cooperación institucional celebrado en 2017".Durante 2017, la UNRaf recibió también al Decano de la Facultad de Informática y Tecnología de Microsistemas de la Universidad de Kaiserslautern, Dr. Manfred Brill, y al Rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe, Dr. Dieter Höpfel, en el marco de su proceso de internacionalización.