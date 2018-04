El tenis y las reflexiones de un especialista: Guillermo Salatino

Dueño de un estilo particular, conocedor como pocos de la historia del tenis mundial, sin lugar a dudas un referente para cualquier consulta, dato o anécdotas.Su primer Gran Slam lo cubrió en el año 1977, hoy lleva 139 y dice sentirse orgulloso de haber visto a los mejores a lo largo de muchos años.En San Juan coincidimos nuevamente en un match de Copa Davis con Guillermo Salatino, el hombre que volvió a esa ciudad luego de 39 años y dialogó con LA OPINION en un mano a mano exclusivo, sobre tenis, fútbol y de la actualidad nacional.Primero quiero rebatir eso de que es el mejor de todos los tiempos, es el mejor de esta última parte de la historia, no hay mejor de todos los tiempos, porque mi viejo me decía que el mejor era Alfredo Di Stéfano, mi hijo Maradona y mi nieto Messi. Cuando yo jugaba era Rod Laver, era lo mismo que Federer hoy, en su época ganó 11 Gran Slam y le prohibieron jugar 20, Jimmy Connors ganó 109 títulos, un verdadero monstruo, McEnroe, Lend y Agassi fueron genios, por eso te digo que es difícil decir el mejor de todos; claro que si vos me preguntás quien me gustó más, no lo dudo, te digo Roger Federer; también te digo la diferencia de raqueta, antes jugaban con una de madera y ahora te sacan a 145 millas por hora.Me preocupó como lo vi en Miami, lo vi muy cansado, lo conozco mucho personalmente, lo vi fundido, creo que por primera vez se equivoca en su calendario, que jugó de más por la ambición de llegar al 1 y lo pagó caro; con Del Potro en el primer set fue un espanto. No obstante, él es muy inteligente y cuando se dé cuenta que no puede, no le gusta perder como a cualquier grande, se va a retirar.A Rafa lo retiramos 25 veces, yo hubiera apostado que no llegaba a los 31 jugando, también lo conozco mucho, cuando vino a jugar a Viña del Mar, hice “Sin Anestesia” y me dijo `me duelen los pies hasta cuando duermo, juego acá, San Pablo, Acapulco y no te extrañes que largue´; de esa nota pasaron cinco años, hoy es número 1 del mundo, es un animal, una bestia del deporte mundial.Decíamos lo mismo cuando estaban Sampras o Agassi, siempre aparecen figuras, Coric, Zverev, Shapovalov, por supuesto que juegan a otra cosa, habrá que ver si nos acostumbramos, muchos dicen que lo de Isner no es jugar al tenis, yo digo que a nadie se le prohíbe sacar como el norteamericano; el tenis que se juega hoy, si vos ves una práctica en el costado, no podés creer con la velocidad que se juega y menos que se puedan devolver los saques a tanta velocidad; más que jugadores, son atletas.Hubo un problema muy serio del tenis femenino a nivel mundial, solo quedaron las jugadoras del este, porque tienen una formación y una escuela de la época comunista, pero en los países como los nuestros, los deportes colectivos se llevaron a las tenistas. Yo lo veo con mis hijas y nietas, me dicen `no, el tenis es muy aburrido, me voy a jugar con mis amigas´... y se van a jugar al hockey.Australia, pero Wimbledon es la catedral, el US Open es el negocio, la gente va a ver un partido de tenis y van 6 iguales en el quinto set, miran el reloj, se dan cuenta que es tarde y se van, no les importa.Mayer tiene su justificativo, porque después de aquel partido con Brasil, le salió muy caro y estuvo parado casi un año y medio. A Del Potro ahora lo justifico, porque venía de jugar cuatro torneos y estaba fundido, sí debería haber jugado con Kazakhstán, él tiene derecho a manejar su carrera, nosotros a no meternos en su vida y viceversa; sucede que es popular y es mi función como periodista analizarlo; yo le hubiera pedido que así como nos hizo ganar la Ensaladera, que hubiese jugado para dejarnos en primera. Lo entiendo que no quiera jugar más, no comprendo su justificativo, `no juego más porque ya la gané´; entonces yo le dije que no juegue más el US Open porque lo ganó, o Indian Wells, y ahí no sabe qué contestarme.Ando poco por el interior del país para evaluarlo, lo que sí te digo es que el 90% de nuestros representantes salen del interior, a mí no me gusta esta Asociación desde ningún punto de vista, aunque respeto a Orsanic como formador de grupo, nos engrupieron que habían arreglado con Del Potro y solo fue por dos partidos, nos mintieron cuando nos dijeron que por fin tenemos nuestro centro de entrenamiento y en el Cenard no hay nada, pura sanata. No tienen un peso partido por la mitad, el presidente dicen que no son Copa Davis dependiente; bueno ganaron la ensaladera, que me digan qué hicieron con la plata.Nada, porque a Chiqui Tapia lo maneja Angelici, es todo muy desordenado, yo a Grondona no le compraba ni un auto usado, pero era vicepresidente de la FIFA, teníamos a un tipo que nos defendía; hoy no tenemos a nadie ni en la Conmebol.No, porque ese no es el equipo que va a ir a Rusia, era una prueba.Tenemos la suerte que es argentino y es el mejor del mundo, cómo no vamos a depender de Lionel, en su momento dependíamos de Maradona y ganamos un Mundial.Estoy preocupado, soy macrista, lo voté y soy amigo del Presidente, le va como no hubiera querido que le fuera, en la parte económica tengo dudas y me parece que a algunos funcionarios de este gobierno les falta calle, no interpretan bien la actual situación, reconozco que pueden ser empresarios importantes, pero hay que caminar la calle, cuando salgo de mi casa, vivo en Del Viso, en un club, que es como un burbuja y miro para todos lados, la verdad que me da pena mi país, veo mucha pobreza, gente que la está pasando muy mal.Me agarraste de sorpresa (piensa)... si es argentino, Guillermo Coria, a nivel internacional Rafael Nadal, es un tipo que habla, que dice cosas inteligentes.Dije hace mucho tiempo que a David (Nalbandian) no le haría nunca más una nota, a lo mejor lo quiero personalmente, pero cuando jugaba era insoportable, era para pegarle.