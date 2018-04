Macri encabezó el primer envío de limones a EE.UU. y habló de tarifas

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 19 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en Tucumán el primer embarque de limones a Estados Unidos tras 17 años, y aludió al debate sobre el aumento de tarifas, al asegurar: "No soy mago ni estafador, me he comprometido a decirles siempre la verdad, nada que les digan que viene de regalo es real. Es el esfuerzo el que te gratifica y te levanta la autoestima, y ese es el camino en el cual vamos a construir la Argentina, por eso el país está en marcha".Macri se pronunció de esa forma durante el acto por el primer envío de limones a los Estados Unidos, en el que estuvo acompañado por el gobernador anfitrión, Juan Manzur, y el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, en el departamento de Cruz Alta, al este de la provincia de Tucumán.El mercado estadounidense estuvo cerrado 17 años para la exportación de los limones argentinos y fue reabierto tras las gestiones del actual gobierno. "Esto lo logramos todos juntos, el presidente, el gobernador, el sector privado y los trabajadores", celebró Macri, quien también destacó la labor del "Senasa y sus controles que permiten llegar a marcados muy exigentes"."Crecer, generar nuevos puestos de trabajo, ese es el camino para bajar la pobreza y construir una Argentina federal, en la que se pueda elegir dónde vivir, trabajar y desarrollarse", señaló el mandatario.En su novena visita como jefe de Estado a Tucumán, Macri sostuvo que el primer embarque de limones a los Estados Unidos significaba un día "muy importante para la producción del limón, para una enorme familia que es la que mueve este sector de la economía tucumana, una familia de 200 mil personas que trabajan desde muy temprano para aprovechar la riqueza de nuestra tierra".En su discurso también subrayó la necesidad de ingresar limones a la India, Corea del Sur, China, Japón y Canadá: "Queremos estar y llevar nuestros productos de calidad a las góndolas de todo el mundo, apostando a la capacidad de los argentinos y de nuestras economías regionales que hay que seguir potenciando", planteó.Y señaló que para lograr eso se está trabajando en el Plan Belgrano, que es "el que lleva la infraestructura porque es difícil que los productos de Tucumán lleguen al mundo si Tucumán no está bien conectada al mundo".Una vez finalizado su discurso, partió desde la planta un camión hacia el Puerto de Rosario, desde donde se hizo el primer embarque a los Estados Unidos de 30 toneladas de limones tucumanos.