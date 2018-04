Hasta Sunchales para nadar

Rafaela es una ciudad que crece, de eso no hay dudas. Pero que en algunos aspectos sigue teniendo limitaciones, y en este caso específico para la preparación de nadadores y triatletas.Desde el cierre de la pileta climatizada de Ben Hur, quienes necesitan natatorios de 25 metros para efectuar sus entrenamientos se han visto perjudicados notoriamente. El caso de Pablo Bainotti y sus compañeros del Tria es uno de ellos."Tenemos que ir tres veces por semana a Sunchales (a la pileta de Unión) a nadar y la verdad no lo puedo entender en una ciudad de 120.000 habitantes. Ojalá esto se pueda solucionar. En mi caso el entrenamiento es de 12 horas semanales combinadas en distintos días, y es toda una complicación tener que viajar, y sobre todo ahora que llega el invierno", manifestó visiblemente decepcionado por esta situación que lleva ya más de un año.Claro que no solo es la natación. Antes podían ir a hacer el entrenamiento de ciclismo al autódromo pero desde hace un tiempo el Club Atlético ha prohibido que ciclistas ingresen al mismo. Entonces no queda más que ir a la ruta, como lo hacen todos claro, pero sabiendo que en determinadas situaciones se pueden dar situaciones riesgosas. Cabe aclarar que hay mucha gente que "los manda" al velódromo, pero a un ciclista que necesita fondo no le sirve la pista.Ojalá esto pueda tener una solución rápidamente. Porque para que los deportistas puedan tener los mejores resultados, también necesitan los mejores entrenamientos.