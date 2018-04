Un caso que pone de relieve la inseguridad

No es de ahora, pero la ciudad se está poniendo cada día un poco más peligrosa. Andar por la calle, a cualquier hora y lugar, se ha convertido en un riesgo, pues la inesperada y desagradable sorpresa puede estar a la vuelta de cualquier esquina. Los motochorros, e incluso en algunos casos los bicichorros, aparecen y atacan por los cuatro costados, para colmo de males la droga hace efectos que llevan a la extrema violencia, y existe el temor que además del celular, la mochila, el bolso o la misma moto o bicicleta -en definitiva bienes recuperables, que frente a la circunstancia son lo de menos-, poder ser víctima de alguna clase de ataque físico, pues muchos de estos delincuentes van armados, casi sin problemas de que se les vea un revólver o pistola en la cintura, o bien un cuchillo. Todos elementos de altísimo peligro, más cuando son manipulados por manos inexpertas, y además -a veces, no siempre- con el impulso adicional que otorga la droga, para cometer una barbaridad.Hoy, y sin caer en exageraciones, andar por cualquier lugar de la ciudad y ver aproximarse una moto con dos individuos -con uno solo también puede ser igual de peligroso- con sus cascos puestos que les oculta la identidad, aunque también sin ellos puede darse igual desenlace, es para tomar todas las precauciones posibles. Cruzar de vereda, apresurar el paso y alejarse lo más posible, ingresar a un espacio público, no movilizarse por sitios con poca iluminación; en fin, toda una serie de recomendaciones que, aunque conocidas, no está demás refrescarlas. De todos modos, no impide que finalmente haya igualmente víctimas, como ocurre casi diariamente en Rafaela.Existen casos -aunque en realidad poco más poco menos todos los son- que revisten características dramáticas. El lunes anterior alrededor de las 19:15 un menor de unos 12 años que andaba en bicicleta en inmediaciones de la Escuela de la Plaza, por citar una referencia, fue asaltado por dos motochorros jovencitos, uno de los cuales mostraba un arma en su cintura, aunque sin llegar a sacarla ni por lo tanto tampoco utilizarla. Por suerte. De todos modos la pequeña víctima estuvo varias horas shockeado, afectado por la lógica conmoción que le produjo la situación de verse en tan difícil trance. Y quizás por cuánto se prolongue en su memoria este mal momento.Recién estaban cayendo las primeras sombras de la noche y el adolescente retornaba a su casa, cuando debió vivir ese episodio tan conmocionante. Le robaron la bicicleta y una mochila, lo de menos cuando no hubo ninguna clase de daño físico, al no ofrecer resistencia alguna ni tampoco intentar un escape, que es lo aconsejable en casos así. En realidad, lo que corresponde es que los chicos no circulen en lo posible en forma solitaria, sino que lo hagan en grupo, evitando las zonas oscuras y también los atardeceres, que los padres estén siempre al tanto de sus movimientos, y todo lo que se imagine para tales situaciones que se están viviendo en la ciudad. Todo, es poco.Muchos de estos motochorros, y en especial los más modestos pero no menos peligrosos bicichorros, son menores que por lo tanto se conducen con absoluto sentido de impunidad. Es que en caso de ser aprehendidos por la policía, como ha sucedido en numerosas oportunidades, casi la exclusiva alternativa es reintegrarlos a sus padres. Salvo algunas honrosas excepciones, así debemos suponerlo, de padres que imponen cierta autoridad y control, el resto sigue lo más campante como siempre. Vuelta a casa y regreso al delito, sin más trámites.Hubo aquí algunos casos notables, informados y comentados en su momento, como aquél de un chico de 14 años que una mañana fue sorprendido in fraganti por la policía robando y reintegrado a sus padres. Por la tarde de ese mismo día, el mismo precoz delincuente fue nuevamente aprehendido por la policía cometiendo un nuevo ilícito. Tal como se cuenta.Queda claro que así no se puede continuar. Justicia, policía, autoridades, legisladores, padres, comisiones barriales, docentes, clubes deportivos, cada uno en su nivel de posibilidades, deben confluir en un mismo objetivo de buscar remedios para tan acuciante problema.