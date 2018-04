No hay varita, ni galera, ni conejo. Ciertas cuestiones llevan su tiempo, no se logran de un día para el otro y no hay técnico que pueda contrarrestarlo, por más buenas intenciones que se tengan. Eso fue lo que le pasó a Atlético de Rafaela en el estreno de Víctor Bottaniz en el banco, reemplazando a Lucas Bovaglio en la conducción. Quilmes, con muy poco, le marcó dos veces y le propinó un nuevo golpe a la “Crema”, que parece no detener su caída y ahora peligra, seriamente, su lugar en el reducido por el segundo ascenso.“No me conformó lo que hizo el equipo pero esto es muy reciente y cuesta”, apuntó Bottaniz tras el 0-2 ante el “Cervecero”. Y si bien fue un duro golpe, uno más, al torneo de la B Nacional aún le quedan dos fechas y la “Crema” depende de sí mismo para seguir soñando con uno de los ascensos a la Superliga. “El equipo está golpeado pero no está definitivamente caído, hay que levantarlo y seguir trabajando, tampoco se hace magia de un día para el otro”, destacó “Lito”.-Es difícil el análisis. Hay que seguir trabajando y mejorando algunas cosas. Sabíamos del juego de Quilmes, nos sorprendieron con una pelota, un rebote, después lo emparejamos, tratamos de llegar y no tuvimos claridad en los últimos metros. Lo forzamos al partido, trabajamos bien en los rebotes y si bien hubo poca claridad me parece que fue todo medio a los empujones, se llegó y se jugó un PT que fue parejo con algo más para nosotros, en el ST nos costó y decididamente no jugamos bien.-Intentamos que busque, que tenga la posibilidad de ir por los costados y llegue como un extremo pero no salió. De lo poco que pudimos trabajar y de la idea no se dio. A algunos muchachos les costó, después del gol de ellos nos tranquilizamos un poco, pero nos cuesta la circulación, dar pases.-Que sea el segunda punta, que nos dé la posibilidad de progresar desde atrás, en los rebotes, en las segundas jugadas y salió poco, le costó un poco jugar de espaldas. No fue lo ideal. Con lo que se había trabajado en la semana quedamos conformes, con lo del partido no.-Meza algo de frescura por la derecha, intentar el recorte hacia adentro, de buscar y juntarse un poco más con Mauro (Albertengo); el ingreso de Godoy fue para terminar con dos por adentro, pero el problema es que no generamos, no circulamos la pelota, no llegó limpia, y lo que uno pueda pensar desde afuera no tiene mucha incidencia cuando no dimos dos pases seguidos y todo nos costó mucho. Uno tiene una idea y hay que trabajarla, nos va a llevar tiempo, acá el tiempo te apremia, hay dos partidos más y trataremos de mejorar y hacer lo mejor para clasificar al reducido.-Sí, seguro. Hay que seguir intentando y buscando. Hay que trabajar en la semana, ir buscando, quién está mejor. No hay grandes misterios, no podemos hacer magia.