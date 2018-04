"Notamos que el personal de enfermería se está despertando"

En el marco del primer aniversario de la delegación del CPE en Rafaela, el Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe (CPE), desarrolló ayer una extensa reunión destinada a los enfermeros de toda la zona. El motivo fue celebrar el año que este Colegio ya lleva en la ciudad, interactuando con enfermeros de toda la zona, solucionando problemas, capacitando...Es que sin lugar a duda esta iniciativa funcionó como una especie de bálsamo para aquellos que desarrollan esta profesión, resolviendo inconvenientes, y acercando respuestas a los profesionales.Carlos Asoge, es el presidente del Colegio, desde hace un año está trabajando en la ciudad. Hace 26 que es enfermero, siendo primero auxiliar de enfermería, y luego trabajando de manera profesional, para más tarde encarar con la licenciatura. Toda su formación fue en la ciudad de Santa Fe.Desde que comenzaron las tareas en la ciudad que está al frente del Colegio, y entiende que se ha logrado un "beneficio para con el matriculado. Antes, los trámites lo tenían que realizar en Santa Fe, en la sede central. Ahora se puede realizar en Rafaela, y eso abarca a todos los colegas que transitan el circuito de la Ruta 34, desde Tostado hacia abajo", explica Asoge a LA OPINION.En total, el Colegio tiene más de 5 mil matriculados, mientras que de esa cantidad hay más de 3 mil activos. "Este año fue de mucho trabajo. La idea de la centralización que asumió significa acercar la comisión directiva y acercar todo lo que es capacitaciones", explica el titular.Consultado por la actualidad del personal de enfermería, su desarrollo y progreso dentro del ámbito regional, donde este Colegio está trabajando desde hace un año, Asoge dijo que nota que "el personal de enfermería se está despertando", en el sentido de que están conociendo aún más sus derechos, vinculados con la vocación y pasión de hacer este trabajo. "Estaban un poco dormidos, aletargados, y eso era producto de que mayormente somos sostén de familia y tenemos que trabajar dobles jornadas laborales, y nos abocábamos a nuestra actividad laboral y familiar", dijo Asoge.En tanto, explica que "la llegada de esta comisión ha empezado a generar un despertar en el enfermero y eso es bueno, porque ese despertar de enfermería va a generar que podamos canalizar las problemáticas. El sector está inmerso, atravesado por distintas problemáticas, y a través de esta apertura y este despertar de los enfermeros, la sociedad va a ir tomando dimensión de la misma y de la columna vertebral del sistema de salud en enfermería, porque somos nosotros los que estamos las 24 horas en la atención directa del paciente. Es la única disciplina profesional que está las 24 horas en la atención directa del paciente", dijo.Durante todo el año se hicieron trabajos de capacitación en la zona, "donde muy gentilmente la Asociación Médica del Departamento Castellanos nos dio su lugar", dijo su presidente. En tanto, trajeron cursos muy importantes, lo que implicó mucho trabajo, organizaciones de las temáticas y sobre todo mucha presencia en el territorio. "Nosotros lo que queremos es que el matriculado interactúe con la Comisión Directiva para poder reclamar la problemática del sector, ya que está inmerso en una situación socio económica que no escapa a la realidad de nuestro país".Este Colegio busca reivindicar el rol en la sociedad, dentro del matriculado del enfermero, dentro del sistema de salud. "Por eso, nos embarcamos hace muy poco en una asamblea muy importante donde se comenzó a trabajar el tema del alto riesgo de la enfermería, que no está en nuestra ley de ejercicio profesional, donde esa propuesta de trabajo se sometió a consideración y trabajar este tema. Tuvimos una repercusión buena, los colegas lo aceptaron. El alto riesgo de enfermería es un tema donde están un poco circunscripta las dos reivindicaciones históricas, que son la necesidad de contar con la licencia de profilácticos, la necesidad de un régimen jubilatorio diferenciado, según dice nuestra ley. Por eso aprobamos esta propuesta jurídica donde le pedimos al Gobernador que se reglamente ese artículo", explica Asoge.Por último, manifestó que "al abrirse el colegio, a través de esos encuentros, que son formales, puede interactuar con el matriculado y poder recabar la problemática del sector. Los primeros meses costó vincular al matriculado a la delegación, pero después del tercer mes ya la cosa fue diferente, hubo otra relación. Muchos entendieron la importancia de contar con una sede local, pero no solamente los colegas del Departamento Castellanos, sino también los colegas que vinieron de los departamentos vecinos. Antes tenían que ir a la sede central, y ahora desembarcan en otro lugar y eso es beneficioso para ellos, las consultas avanzan, y se hacen más comunes. Además ha desembarcado también la abogada del colegio para sacar algunas dudas del trabajo. En general, ha sido una dinámica muy ardua en este año y medio de gestión", concluyó.