Bonino dio explicaciones sobre su viaje a Uruguay

Con una breve reunión reservada solo para los concejales en el despacho de Presidencia, la máxima autoridad del cuerpo legislativo Raúl Lalo Bonino (Cambiemos) ensayó ayer una explicación sobre su pedido de viáticos por 20 mil pesos formulado ante la encargada de Contabilidad para solventar los gastos del viaje que realizó a Uruguay entre el jueves y el domingo.Los argumentos de Bonino ante sus pares no fueron muy diferentes de los que expuso durante la entrevista con este Diario publicada ayer. Recibió el martes pasado por parte de un dirigente de Cambiemos la invitación para participar de una serie de reuniones en Uruguay, el miércoles gestionó los fondos frente a la contadora del Concejo y acordó la cifra de 20 mil pesos -en función de un decreto que permite calcular los viáticos considerando la cantidad de días y kilómetros del viaje- y el jueves viajó, pero que el dinero recién se acreditó el lunes en su cuenta cuando ya había regresado. Por tanto ratificó que devuelve íntegramente la suma que había solicitado y admitió una "falla de comunicación" por no avisar por canales oficiales al resto de los concejales sobre la invitación, su decisión de viajar y de cobrar viáticos.Más allá de su esfuerzo por aclarar que se reunió en Montevideo, donde viajó junto a los concejales de Rosario, Roy López Molina y de Santo Tomé, Miguel Weiss Akerley, con el ex presidente uruguayo Luis Lacalle Herrera, con su hijo y actual senador, Luis Lacalle Pou -quien sería candidato presidencial el próximo año-, con diputados nacionales, con autoridades locales de la Intendencia de Maldonado o inclusive con el embajador argentino, Mario Barletta, Bonino no logró convencer al resto de que esos encuentros puedan catalogarse como una visita oficial. Para la mayor parte de los ediles se trata de un viaje ligado a la política partidaria y no a los intereses de la comunidad de Rafaela."Las explicaciones fueron lamentables", admitió uno de los ediles que participó en el breve encuentro en la Presidencia del Concejo que terminó a las 8:30 cuando debían recibir al fiscal Municipal, Dr. Daniel Galoppo. En este marco, mientras Bonino quiere dar vuelta la página lo más rápido posible, el peronismo mantendrá la presión y anticipa la presentación de un pedido de informes para que la discusión llegue incluso al recinto. El titular del cuerpo legislativo, admite que cargará una mochila durante el resto de la gestión y que tal vez aumente su vulnerabilidad en tiempos electorales.No obstante, en una tibia reacción Bonino ahora avanza firmemente con una propuesta para clarificar la gestión de los viáticos y muestra como bandera la "nueva página web en la que se mostrarán todas las cuentas de un Concejo Municipal abierto, incluso las declaraciones juradas de los integrantes del cuerpo".En declaraciones a Radio Rafaela sobre lo que algunos en el sexto piso del edificio municipal calificaron como "Lalo Gate", tanto Silvio Bonafede como Lisandro Mársico no se mostraron generosos hacia Bonino."Todas las explicaciones que dio oscurecieron", gruñó Bonafede sin ocultar su malestar. "Me fui de la reunión. Primero, a las 8 menos 3 minutos mandaron un mensaje para que vayamos a la oficina de Presidencia, siendo que a las 8 comenzaba la labor en comisión. Yo quería escuchar si había pedido la plata, y sí, la pidió. Todas las explicaciones que dio oscurecieron", subrayó el concejal peronista. "Las invitaciones que recibió fueron personales, fue a un evento político partidario. Para que alguien vaya en representación del Concejo tiene que tener aprobación de los concejales restantes. También tenía que avisar con un pedido formal", aseguró Bonafede.Por último, dijo que "cuando (Bonino) quiso justificar lo injustificable, me levanté y me fui. ¿Qué pasaba si no nos enterábamos?" a la vez que anticipó que "hay que hacer un pedido de informe para que todo quede documentado. Seguramente vamos a presentar un pedido de informes porque se trata de dineros públicos de todos los rafaelinos".Más suave se mostró Mársico también en diálogo con Radio Rafaela. "Yo no me puedo hacer cargo de los errores del resto de los concejales", puntualizó al tiempo que descartó "mala intención" del Presidente. Y propuso una modificación al Reglamento para garantizar la transparencia en la gestión de las asignaciones de fondos en concepto de viáticos.