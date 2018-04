El Fiscal Galloppo planteó la necesidad de la cautela

En la mañana de ayer, el Fiscal del Municipio, Daniel Galloppo, charló con los concejales para asesorarlos legalmente sobre el proyecto que presentara Silvio Bonafede para que se obligue a Jardines de Infantes, Centros de Día y Hogares de Ancianos a instalar un sistema de videovigilancia. Y recomendó que se reúnan con las partes interesadas (clientes, jardines, geriátricos, etc) para poder lograr un consenso.El letrado que defiende a los intereses del Municipio planteó sus dudas acerca de que se pueda llevar adelante un procedimiento de este tipo. En diálogo con LA OPINION, indicó que "hay que tener cuidados ante normativas de este tipo, porque se ponen en juego derechos como el de la Intimidad, consagrados en el artículo 19º de la Constitución Nacional y que también están contemplados en la Ley Provincial de Captación de Imágenes y la Nacional de Hárbeas Data; y hay que evitar que haya una intromisión del Estado"."Acá lo importante son los controles, que es lo que puede obligarse el Estado. El Estado debería garantizar la forma en que el banco de datos con todas las imágenes resguarde la información junto con la intimidad. El tema es qué pasa con aquellos lugares en donde les resulta difícil adecuarse a la norma. Porque el que quedaría más indefenso es el más débil, dado que los actuales jardines o geriátricos deberían adecuarse en tan solo 180 días", dijo Galloppo, al tiempo que marcó que "todos los que ingresen al establecimiento (personal en el ámbito laboral o los niños o adultos) deberán estar fehacientemente notificados de las cámaras y brindar su consentimiento para su uso. También deberían fijarse límites a la hora de la instalación (no podrían estar en cualquier lugar)".El tema del archivo de las imágenes no es un dato menor. Un día completo de filmación (24 horas, por ejemplo, para geriátricos) de solo un establecimiento representan unos 54 Gb, lo que equivalen a 11 DVD. Eso hay que multiplicarlo por 365 días y por los 4 años que deberían ser guardados ante cualquier requisitoria de la ley. Y, claro está, multiplicarlo finalmente por la cantidad de establecimiento comprendidos por las generales de la ley.