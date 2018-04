Mediáticos

La Cámara de Diputados volvió a recibir ayer a un conjunto de figuras mediáticas que se expresaron a favor del proyecto de despenalización del aborto.La primera en tomar la palabra fue la actriz Muriel Santa Ana, quien brindó un encendido discurso con el que advirtió a los diputados que "si este proyecto fuera rechazado, llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca el aborto clandestino".Santa Ana contó que se hizo un aborto a los 23 años en un consultorio privado, acompañada por su madre y su hermana, porque quedó embarazada a pesar de que "usaba un diafragma como método anticonceptivo", al tiempo que advirtió que "aún hoy es conflictivo que los hombres usen preservativos aduciendo pérdida de placer".A su turno, Sztajnszajber sostuvo que "el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar" porque "el aborto es una cuestión política, no metafísica" y abundó: "No vale la pena priorizar (esa discusión) frente a las urgencias que nos depara la existencia social del aborto".En sentido similar se expresó la periodista Débora Plager, quien subrayó que "la despenalización no implica obligatoriedad alguna", al tiempo que respondió a los detractores del proyecto que se manifiestan "a favor de la vida" y sentenció: "Todos estamos a favor de la vida".Por último, se refirió a los legisladores que impulsan la despenalización y les pidió que "abran el debate y busquen consensos", al tiempo que agregó: "Busquemos una ley posible, no ideal, sino nos vamos a quedar con las manos vacías".