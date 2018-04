Renovación en el Comité de Cuenca

El día 23 del corriente a las 20 hs, se realizará la renovación de autoridades del comité de cuenca de Palacios.Vencidos los plazos legales, solo se presentó una sola lista que tendrá mandato por los próximos 2 años. Heraldo Berra, titular de la comuna de Hugentobler y presidente de este comité en un breve balance dijo a este medio que a pesar de haber sufrido dos inundaciones seguidas y ahora una de las peores sequías que se tenga conocimiento y a pesar de haber sufrido un ACV, se retira de la función muy conforme por el trabajo realizado no solo durante su gestión sino por quienes estuvieron antes que él.Agradeció a la planta de empleados y técnicos por el apoyo brindado pero aprovechó sobre todo para dirigirse a las nuevas generaciones invitándolos a participar no solo a los varones sino también a las nuevas productoras agropecuarias, indicó Berra, no quiere que vuelva a pasar lo de este año ocasión que en el último llamado a elecciones de delegados en algunos casos ni siquiera se podía conformar una lista, pero si estuvieron todos en el momento que nos llegaba el agua hasta la “cintura” exigiendo que se les saque el agua como por arte de magia y no viniendo a planificar entre todos los productores del distrito del comité.Durante la gestión de Lucas Bussi se puede ver como un grupo de mujeres a cargo de Laura Franco, que se están encargando de pintar los lugares públicos, rearmar juegos infantiles, iluminar el refugio sobre la ruta 34 que es parada de colectivos, en especial Güemes y Etar que pasan a la madrugada, a las 4 de la mañana con destino a Rafaela para hacer combinación a Santa Fe o Córdoba o bien viaje directo a Rosario.También se le acercó la inquietud para que de una vez por todas se pongan los vidrios del refugio de la localidad, donde los chicos que van a Tacural, sobre todo puedan guarecerse del frío y la lluvia.Al parecer Gustavo Baggini este problema no lo pudo resolver, por su alta complejidad donde en esta misma sección se le reclamó en reiteradas oportunidades, pero 6 años no le dieron tiempo a resolver este problema al futuro defensor del pueblo que muy pronto asumirá las funciones en la ciudad de Sunchales.