Fixture confirmado del TRL

La Unión de Rugby de Rosario confirmó el reglamento y fixture del Torneo Regional del Litoral que dará inicio el 28 de abril, manteniéndose el que había trascendido en febrero pasado. Vale decir que CRAR estará debutando como visitante ante CRAI y que el primer encuentro como local será ante Provincial, el 12 de mayo.La primera parte del Regional contará con doce equipos que se enfrentarán todos contra todos (11 fechas). El sábado 28 de julio se conocerán los nombres de los ocho clasificados a la Zona Campeonato, en tanto que los cuatro últimos disputarán la Reclasificación con los seis equipos provenientes del segundo nivel para lograr dos cupos en Zona Campeonato en 2019.La segunda fase del certamen comenzará el sábado 11 de agosto. Los ocho equipos se enfrentarán todos contra todos (7 fechas). Y el sábado 22 de septiembre será la jornada en la que cuatro equipos se adjudiquen el pasaje a semifinales por el título.El mismo formato se ajustará para el ordenamiento del quinto al octavo puesto. Las semifinales están pautadas para el sábado 6 de octubre en cancha del equipo que finalice en el primer lugar de la Zona Campeonato. Mientras que la final se disputará el sábado 13 de octubre.Las ventanas en primera división están pautadas para: 5 y 26 de mayo (torneos organizados por la Unión Argentina); y 16 de junio (Pumas en Santa Fe); 4 de agosto y 29 de septiembre.La primera fecha tendrá estos partidos: CRAI vs. CRAR; Universitario vs. Duendes; Tilcara vs. GER; Universitario de Rosario vs. Estudiantes de Paraná; Old Resian vs. Santa Fe Rugby y Provincial vs. Jockey Club de Rosario.LOS PARTIDOS DEL CRARLos once encuentros de la primera fase del CRAR serían en este orden:vs. CRAI como visitante.vs. Provincial, como local.vs. Santa Fe Rugby, como visitante.vs. Universitario de Santa Fe, como local.vs. Estudiantes de Paraná, como visitante.vs. Tilcara, como local.vs. GER, como visitante.vs. Universitario de Rosario, como local.: vs. Duendes, como visitante.vs. Old Resian, como local.vs. Jockey, como visitante.MAYCO VIVAS Y UN AMISTOSOEl Head Coach José Pellicena y los entrenadores Enrique Pichot y Ricardo LeFort designaron a 35 jugadores M20 que vienen entrenando desde el lunes y hasta el viernes en una concentración de cuatro días en Buenos Aires. La misma es una de las últimas de cara al Mundial Juvenil que se realizará en Francia.Hoy, a las 14, Los Pumitas jugarán un partido amistoso frente a Argentina XV.FINAL EN RAFAELAQuedó confirmado anoche que la final del Tres Uniones se jugará en Rafaela el sábado a las 16. CRAR ante Regatas de Resistencia tendrá el arbitraje de Ulises Ruiz.