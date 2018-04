Agüero, operado de la rodilla

El delantero Sergio Agüero se realizó una artroscopía en una rodilla y confía en llegar en óptimas condiciones al Mundial de Rusia, según informó el propio futbolista. A través de su cuenta de Twitter, el "Kun" escribió: "Recuperándome de una artroscopía en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas". Si bien no indicó plazos de su recuperación, desde el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli le confirmaron a NA que en 21 días "deberá estar en buenas condiciones".Agüero no había podido jugar los últimos partidos con su equipo e incluso le estaba costando entrenarse con normalidad, por lo que decidió pasar por el quirófano para hacerse una limpieza en el menisco de su rodilla izquierda. En los últimos días, su entrenador en el Manchester City, Josep Guardiola, reconoció: "Tiene problemas en la rodilla. No puede entrenar, se le complica mucho pero demuestra que quiere seguir jugando. Esperemos que esté de vuelta muy rápido. Lo necesitamos para nuestros últimos partidos de liga y su selección para el Mundial". Con este escenario, el "Kun" viajó a Barcelona y fue observado por el doctor Ramón Cugat, uno de los más prestigiosos del mundo, que entendió que lo más conveniente era realizar una pequeña intervención.Agüero permanecerá en Cataluña para realizar la recuperación en la clínica médica del propio Cugat, quien también operó hace algunos meses a Ramiro Funes Mori ya que no se había recuperado de buena forma de una lesión ligamentaria y que le permitió volver a jugar hace algunos días de manera oficial con el Everton. El "Kun" no había llegado de la mejor forma física a los mundiales de Sudáfrica y Brasil y tenía mucha expectativa de estar en óptimas condiciones para su última gran chance.