Según Peña, la inflación cederá a partir de mayo

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El Gobierno espera que la inflación comience a ceder en "forma significativa" a partir de mayo próximo, dijo ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien garantizó que seguirán trabajando para cumplir la meta del 15 por ciento anual. "Nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta del 15 por ciento", afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa, en la Casa Rosada, tras participar de la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

Dijo que en el Gobierno están "convencidos de que lo más complejo de la inflación está terminando ahora, sabíamos que los primeros cuatro meses eran más complejos por los reacomodamientos tarifarios que faltaban".

El jefe de Ministros, además, afirmó que están "convencidos de que a partir de mayo vamos a ver una merma muy significativa en el camino que estamos recorriendo en la reducción de la inflación de todos los años, menos que el anterior para terminar de sacar la inflación de la economía argentina".

Consultado sobre el impacto del aumento de las naftas, Peña dijo que eso se debe a la "suba del precio del petróleo, perforó los 70 dólares y hay pronósticos que seguirá subiendo". "La meta sirve para orientar lo que es la baja de la inflación, ese no es un pronóstico, un orientador, no un compromiso", aclaró el funcionario, tras sostener que se está "viviendo un momento complejo".

"Creemos que estamos haciendo un combate efectivo contra la inflación", afirmó Peña en otro pasaje de sus declaraciones, luego de haber confirmado que el tema de los indicadores económicos estuvieron en la mesa de reunión del gabinete.

Consultado sobre si habrá un aumento de tasas de interés si en mayo no baja el costo de vida, Peña consideró que esas son "herramientas para dar combate contra la inflación", que se definen en el ámbito del Banco Central, y definió como "excelentes" las relaciones entre el gobierno y la autoridad monetaria conducida por Federico Sturzenegger.



CRISTINA Y LILITA

Peña calificó de "actitud demagógica" la propuesta de la senadora Cristina Kirchner para suspender el aumento de tarifas por ley, al tiempo que definió los reclamos de Elisa Carrió como un planteo de "diálogo" dentro de Cambiemos.

De este modo, Peña se refirió a las críticas planteadas al Gobierno por el kirchnerismo y por la líder de la Coalición Cívica, quien este lunes presentó en el Congreso un pedido de informes, para que el jefe de ministros explique el "método de ajuste de las tarifas".

Al ser consultado sobre ambas posiciones, el funcionario nacional dijo que las "separaría", al considerar que la de Cristina Kirchner "es la actitud demagógica irresponsable de quienes quebraron el sistema energético y económico del país".

Además, Peña afirmó que al Gobierno no le sorprende que la ex presidenta "tenga posturas demagógicas", ya que "no está en una actitud constructiva", al cuestionar su iniciativa para suspender los aumentos de tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo, retrotrayendo su costo al 1 de enero de 2017.

Sobre el reclamo de Carrió, quien planteó un pedido de informes para que explique el "método de ajuste de las tarifas", el jefe de Gabinete consideró que "las discusiones dentro de Cambiemos están en otro contexto de responsabilidad y diálogo donde hay observaciones puntuales".

Consideró que el reclamo de la líder de la CC tiene que ver con "cuestiones vinculadas a las empresas y el control", en lo que dijo que están "de acuerdo".