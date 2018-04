Superliga: árbitros de la 24ª

La AFA bajó este martes a Ariel Penel, quien este fin de semana dirigirá en la B Nacional. Tras su polémica actuación en el juego entre Independiente y Boca en Avellaneda, el juez no figura entre las ternas de los duelos de la fecha 24 de la Superliga Argentina. Los árbitros y la grilla de partidos para este fin de semana es la siguiente:a las 19, Argentinos vs Olimpo, Pablo Dóvalo y a las 21:15, Estudiantes (LP) vs Belgrano, Patricio Loustau.a las 13:15, San Martín (SJ) vs Lanús, Fernando Rapallini y Temperley vs Vélez, Bruno Bocca; a las 15:30, Talleres vs Gimnasia, Fernando Echenique; a las 17:45, Banfield vs Godoy Cruz, Federico Beligoy y a las 20, San Lorenzo vs Chacarita, Andrés Merlos.a las 11, Tigre vs Huracán, Facundo Tello; a las 13:15, Rosario Central vs Racing, Nicolás Lamolina; a las 15:30, Atlético Tucumán vs Unión, Darío Herrera; a las 17:45, Arsenal vs River, Fernando Espinoza y a las 20, Boca vs Newell's, Juan Pablo Pompei.a las 19, Colón vs Patronato, Pedro Argañaraz y a las 21:15, Independiente vs Defensa y Justicia, Hernán Mastrángelo.