BUENOS AIRES, 18 (NA). - La jueza federal María Servini de Cubría procesó sin prisión preventiva al exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; al exsubsecretario de Medios Alfredo Scoccimarro, al ex presidente de Telam Santiago Alvarez y al ex director de dicha empresa Carlos Martín García por haberle retaceado publicidad oficial a empresas del Grupo Clarín.Todos ellos fueron procesados por el delito de "abuso de autoridad" pero los sobreseyó por el de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y se les fijó además embargos de hasta 100.000 pesos.Asimismo, fueron sobreseídos el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich; el ex director de Télam Martín Granovsky y los ex funcionarios Emiliano Suaya y Eduardo Fernández, quienes habían sido indagados por los mismos delitos.