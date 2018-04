Brillante labor de Kevin Benavides

El salteño Kevin Benavides se adjudicó la segunda etapa del Rally de Merzouga, en Marruecos, para treparse al segundo lugar en la general de la competencia a bordo de la Honda CRF450 Rally.Su compañero en el equipo oficial, el español Joan Barreda, lidera la carrera con una diferencia de 4m29s sobre el argentino pesar de haber terminado sexto en la especial del martes."Me sentí muy bien, salí a atacar con un gran ritmo. Al final, vi a los de adelante y en los últimos kilómetros de dunas quería atacar pero pensé en no forzar y no arriesgar para concluir la etapa. Gané la especial y estamos bien en la carrera", resumió el argentino.El parcial de ayer tuvo gran exigencia de navegación, cumpliendo la promesa hecha por los organizadores de la carrera avalada como "Dakar Series".Detrás de Benavides en la jornada se clasificó el chileno Pablo Quintanilla (a 2m16s) con la Husqvarna. Recuperándose de un mal día, el australiano Toby Price llevó la KTM al tercer lugar de la especial (a 3m41s), pero ya no tiene chances en la general luego de perder tres horas en la etapa inicial.Con este panorama, Barreda comanda las acciones de la carrera tras dos días intensos con una ventaja de 4m29s respecto a Benavides y de 6m16s sobre Quintanilla. En cuarto lugar se ubica otro argentino, Franco Caimi con la Yamaha oficial, a 7m28s de la punta.1º Joan Barreda (Honda), en 6h06m09s; 2º Kevin Benavides (Honda) a 4m29s; 3º Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 6m16; 4º Franco Caimi (Yamaha) a 7s28; 5º Ricky Brabec (Honda) a 11s43s; 6º Ignacio Cornejo (Honda) a 14s50; 7º Juan Pedrero García (Sherco) a 17m35s; 8º Lorenzo Santolino (Sherco) a 29m40s; 9º Diego Duplessis (Sherco) a 36m13s y 10º Andrew Short (Husqvarna) a 37m21s.