Servini aceptó apelación sobre intervención del PJ

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La jueza con competencia electoral María Servini aceptó ayer la apelación a la intervención del Partido Justicialista y ahora la Cámara Nacional Electoral decidirá si continúa a cargo del espacio el líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, o se retrotrae la situación.La magistrada envió la cédula de notificación de la aceptación del recurso de apelación a los representantes legales del ex presidente del PJ José Luis Gioja, quien recurrió la intervención dispuesta la semana pasada.En tanto, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, aseguró que van a "mirar con mucha atención" el caso antes de resolver.En declaraciones a la prensa, el titular del máximo tribunal electoral del país subrayó que le "preocupa" la situación generada tras la intervención dictada por Servini porque tienen "una gran responsabilidad". "Todo nos preocupa, porque tenemos una gran responsabilidad. No me voy a generar un debate anticipado, ni a establecer una preocupación anticipada, porque se corre el riesgo de perder la energía en algo que pueda ser distinto", manifestó el magistrado.A la vez, Dalla Vía insistió en que "todo lo institucional preocupa" y remarcó que "el Partido Justicialista es un partido importante de la política argentina, es un partido muy grande"."Lo vamos a mirar con mucha atención", agregó el presidente de la Cámara Nacional Electoral.De esta manera, el magistrado se expresó sobre la decisión de Servini de intervenir el PJ nacional y desplazar a la conducción liderada por el diputado nacional Gioja, para ubicar en su lugar al secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y la Gastronomía de la República Argentina (UTHGRA), Barrionuevo.Al aceptar la apelación, la jueza consideró que no están dadas las condiciones para que exista un "perjuicio irreparable" para el partido, pero explicó que concedió el reclamo para "asegurar el derecho del peticionante".