Concejo: un pedido de viáticos de Bonino desató otra polémica

Inesperadamente, una nueva polémica se instaló en el Concejo Municipal de Rafaela colocando a su presidente, Raúl Lalo Bonino, en el centro de la escena a partir de su pedido de 20 mil pesos en concepto de viáticos, efectuado el miércoles de la semana pasada al área contable y tesorería, para cubrir los gastos del viaje que realizó entre el jueves y el domingo a la ciudad uruguaya de Montevideo.

La controversia comenzó a tomar forma el viernes debido a crecientes rumores en el sexto piso: el titular del parlamento local no había brindado ningún tipo de información formal de la invitación que había recibido para asistir a un encuentro a la capital de Uruguay, ni la agenda del mismo ni de la solicitud de fondos que había efectuado.

En este escenario, Bonino avisó al vicepresidente 1º del Concejo, el peronista Jorge Muriel, que no llegaría a presidir la reunión de la Comisión de Gobierno prevista para las 8 de ayer. Fue el contexto ideal para que el edil oficialista institucionalice el rumor y avance junto a Evangelina Garrappa con un pedido de explicaciones al propio Bonino. A partir de ese momento las declaraciones cruzadas no tardaron en asomar en los distintos medios de la ciudad en la que el presidente del Concejo y hombre fuerte de Cambiemos en la ciudad quedó en una situación incómoda.

"Voy a dar las explicaciones que corresponden en la reunión de Comisión este martes a las 8", subrayó Bonino anoche en diálogo con LA OPINION. "Para mí fue un día horrible -ayer- y si hay algo positivo de todo esto es que vamos a impulsar una Resolución Interna que aclare los criterios de solicitud de viáticos y los respectivos fundamentos que los avale", consideró visiblemente afectado por el "escándalo".

Bonino recibió la invitación "desde el partido (Cambiemos)" el martes pasado, el miércoles pidió a la contadora del Concejo la transferencia de 20 mil pesos y el jueves por la tarde, tras la sesión ordinaria de ese día, partió rumbo a Montevideo junto a los también concejales de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, y de Rosario Roy López Molina.

"Admito la desprolijidad en no haber comunicado oficialmente al resto de los concejales sobre esta actividad en Montevideo. No hubo falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos. Sí hubo comunicaciones informales hacia otros concejales, pero evidentemente fue un error de comunicación con cierta inocencia e ingenuidad de mi parte. Esta falta de experiencia se tradujo en esta situación horrible. Pero es necesario ponerle el pecho a la situación y dar las explicaciones que corresponde", enfatizó Bonino.

Asimismo, señaló que "la cifra de 20 mil pesos es el resultado de un decreto firmado por el Intendente sobre la forma en que se deben calcular los viáticos en base al destino del viaje y los días de duración, nos reunimos con la contadora y esa es la cantidad que surgió".

Bonino aseguró que "el depósito del dinero se hizo efectivo hoy (por ayer) por lo que no usé un peso, por lo tanto decidí devolverlos a la cuenta del Concejo" a la vez que resaltó que "nuestro Reglamento no dice nada para este tipo de situaciones, los viáticos están justificados, estoy convencido de eso por las actividades en las que he participado, pero más allá de eso voy a devolver el dinero".

¿A qué fue Bonino a Montevideo? "Mantuvimos diversas reuniones en las que siempre asistí en calidad de presidente del Concejo Municipal de Rafaela, entre ellas en la intendencia de Maldonado y con el ex presidente de Uruguay, Luis Lacalle, y con su hijo Luis Lacalle Pou. No teníamos reunión confirmada con el embajador argentino en Montevideo, Mario Barletta, pero también nos encontramos con él e incluso surgió la posibilidad de organizar una visita de empresarios uruguayos a Rafaela. Durante los distintos encuentros hablamos siempre de intercambio de experiencias de gestión pública entre Rafaela y ciudades uruguayas", explicó.

Por último, Bonino volvió a admitir que cometió "un error de comunicación" pero rechazó las acusaciones por "falta de transparencia" en el manejo de los fondos públicos del Concejo.

En declaraciones a Radio Rafaela, el concejal Silvio Bonafede (PJ) se mostró prudente y evitó hacer un juicio de valor sin escuchar a Bonino. "No hay nota ni notificación de que se iba a ausentar. Hemos decidido mandarle una nota a la responsable contable para preguntarle si esto es real o si no ocurrió nada de la versión circulante. Creo que de la única manera que se aclara es por escrito. Y cuando vuelva dará las explicaciones correspondientes", puntualizó.

Por su parte, Menossi afirmó -también por Radio Rafaela- que "en el reglamento del Concejo hay una zona gris sobre los viáticos del presidente" y que en el caso de Bonino "nos tiene que confirmar en calidad de qué fue, con nota por escrito. Esto hay que dejarlo claro porque no puede quedar así".

En tanto, el legislador de Cambiemos, Leonardo Viotti, también se pronunció sobre la polémica. "Tenemos que ver qué hacer desde el Concejo para subsanar el error y que no se vuelva a repetir. Esto hace ruido, acá no llegó invitación formal", afirmó a Radio Rafaela.