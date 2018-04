Paritaria docente pasó a un cuarto intermedio

El Gobierno provincial y los gremios docentes reanudaron ayer por la tarde la discusión paritaria aunque no hubo demasiados avances por lo que se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy al mediodía cuando los funcionarios y sindicalistas se vuelvan a encontrar para negociar la pauta salarial para este año, a pesar de que hace un mes y medio que comenzaron las clases en Santa Fe, aunque claro está con numerosos paros de los maestros en este período.La ministra de Educación, Claudia Balagué, recibió a la titular de Amsafe, Sonia Alesso, y a la secretaria General del Sadop, Patricia Mounier, para retomar el diálogo en el ámbito de la paritaria, tras la reunión informal de la semana pasada en la que también participó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías.La Provincia ofertó un aumento del 18 por ciento desdoblado entre marzo y agosto (9% por ciento en cada uno de estos meses) y garantizaba la inclusión de la cláusula gatillo por inflación, lo que fue rechazado por los gremios docentes de Sadop y Amsafe, aunque había sido aceptado por UDA. De todos modos, por decreto el Gobierno ya paga el 9% de aumento salarial correspondiente a marzo.En un comunicado, Amsafe informó que asistió al encuentro de ayer "con el mandato de la Asamblea Provincial de nuestro sindicato, que exigió un mejoramiento integral de la propuesta". En el inicio de la reunión los representantes paritarios de Amsafe "hicieron entrega de las miles de firmas reunidas en todo el territorio santafesino, en el marco de la exigencia por mayor protección para el trabajo docente, iniciativa de los compañeros de la escuela Nro. 533 donde se desempeñara Vanesa Castillo, y que respalda las discusiones sobre este tema en la paritaria"."Con respecto a la nueva propuesta que se esperaba recibir, informamos que tras un intenso debate en el que Amsafe sostuvo su exigencia de mejoramiento de la misma, se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes en horas del mediodía", agregó. Por último, señaló que "este mismo martes, tras la reunión paritaria, Amsafe reunirá a sus delegados seccionales para informar la propuesta recibida y se conocerá además fecha de la Asamblea Provincial que definirá las acciones a seguir".En la misma línea, Sadop convocó a una reunión de delegados y delegadas gremiales para mañana a las 9 hs. en el local sindical de la ciudad de Santa Fe donde "analizaremos la nueva propuesta en caso de que el Gobierno provincial presente y se debatirán las medidas de acción a seguir".Tras el encuentro y en diálogo con la prensa, Alesso afirmó que "estamos a la espera de una propuesta que pueda ser considerada por los docentes que incluya cada uno de los temas, por un lado una mejora de la oferta inicial y por otro la discusión de la cláusula gatillo, en qué fecha se activará y los temas pendientes de condiciones de trabajo, que son muchos".Ante una consulta si los maestros podrían aceptar una propuesta similar a la que Festram presentó ante los gremios municipales y terminó en un acuerdo paritario, Alesso evitó una definición aunque sí admitió que "es necesario tener en cuenta dos, la primera es que hay una paritaria más alta de los empleados municipales y la otra es que se conoció que el índice de inflación será más elevado del que estaba proyectado". "Desde principios de año venimos sosteniendo que el techo del 15% estaba muy por debajo de lo que entendíamos será la inflación anual, después pasó al 17% y ahora el propio Gobierno admite que va a estar por encima del 20%", puntualizó.Por su parte, Mounier recordó que "la semana pasada hicimos una serie de reclamos, el Gobierno se comprometió a tomar nota y convocar a la paritaria, lo ha cumplido, ahora vamos a esperar cuál es la respuesta a nuestros pedidos". Respecto a la demora en alcanzar un acuerdo, expresó que "el Gobierno convocó tardíamente a esta paritaria, el pasado 20 de febrero, los tiempos que ha manejado no son los nuestros, y esto ha demorado la negociación".Tanto Alesso como Mounier coincidieron en que esperan hoy al mediodía una nueva propuesta salarial por parte del Gobierno y que además gestionan que no se descuenten los días a los maestros que se hayan plegado al último paro de 48 horas. "Los descuentos a los maestros que hicieron paro está en la mesa de discusión. El paro no es ilegal, el derecho constitucional está garantizado, por lo que el Gobierno no debería aplicar un descuento de salarios", concluyó Alesso.