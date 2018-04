Infusión Kamachui Cruza Rafaela

Infusión Kamachuí continúa con su #GiraCruza que los lleva de visita a distintas localidades del Litoral Argentino, compartiendo nuevos sonidos y una estética alternativa dentro de la escena emergente.En esta oportunidad, la ciudad elegida es Rafaela, contando con la asignación estímulo de Escena Santafesina, programa del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Será el viernes 20 de abril a las 21 en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250) junto a los locales Cuerpos.Desde la ciudad de Santa Fe, Infusión Kamachuí construye canciones con una voz propia. La experimentación musical va tejiendo relatos sonoros, caminos rectos o turbulentos, cargados de paisaje e intensidad. Pablo Ignacio Ferreira (voz), Esteban Lagger (guitarra), Iván Wolkovicz (bajo), Carlos Bechi (guitarra) y Luciano Dato (batería) conforman la banda.Se trata de un grupo de jóvenes músicos que se caracterizó desde sus inicios por una intencionada exploración a partir del rock deviniendo con el tiempo en una propuesta ecléctica y abarcativa. Su espíritu de búsqueda, experimentación y movimiento continuo los llevó en Espesura a extender los límites del formato rockero, con una especial atención y cuidado por la canción como objeto artístico-comunicativo.Hacia fines de 2016, Infusión Kamachuí editó Espesura, su último material discográfico. Luego de grandes presentaciones en la ciudad de Santa Fe, incluyendo el nonagésimo séptimo Recital Aniversario de la Universidad Nacional del Litoral junto a Lisandro Aristimuño, la banda se propuso llevar el disco por el Litoral Argentino a través de la #GiraCruza. De la trayectoria formaron parte Rosario, Esperanza, San Javier, San Justo, Vera, Rafaela, Corrientes y Resistencia, así como también Córdoba, esperando ampliar la geografía musical y compartir nuevas experiencias a lo largo de este 2018.Cuerpos es un grupo de músicos compositores que comenzó a gestarse en 2011 bajo la premisa de no definirse en un único género musical, sino más bien habilitar una búsqueda más abierta. Durante su primer año de vida, Cuerpos participó de diferentes eventos y concursos que le permitió afianzarse como banda, como centros culturales, espacios de arte y bibliotecas.Cuerpos se caracteriza no sólo por crear sus propias canciones, sino por componer (y descomponer) sobre canciones de otros artistas: “porque hay una sensibilidad que todo lo transmuta sin pretender la imitación”, definen. En cuanto al género que proponen, sostienen “creemos que definirse es limitarse, y si bien es cierto que podría hablarse de un estilo y de una poética particular, de preocupaciones estéticas y de inquietudes filosóficas que nos incitan, no somos del todo conscientes ni tenemos el control absoluto sobre la obra musical que desarrollamos y que, a su vez, nos desarrolla, nos enarbola”.La banda se encuentra conformada por Bruno Galloni (batería), Manuel Maldonado (cello, accesorios y voz), Carlos García (teclados, guitarra y voz) y Maximiliano Eschbach (guitarra y voz).​