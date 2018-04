Todo lo que se viene

Luego de la caída de anoche ante Quilmes, la “Crema” tendrá dos juegos por delante. El próximo lunes 23, también televisado, estará visitando a Sarmiento en Junín, por la 24ª y penúltima fecha de la B Nacional; posteriormente cerrará en barrio Alberdi recibiendo a Villa Dálime, en principio el sábado 28 de abril.Con la derrota de anoche, la segunda seguida, Atlético quedó en la séptima posición de la tabla, con 32 unidades. Los mismos puntos tiene Gimnasia de Jujuy y el Deportivo Morón, elencos con los que peleará, de ahora en más, sumados a los que llegan con 31 (Brown de Adrogué, Agropecuario y el propio Quilmes), por esos últimos lugares del reducido.La próxima fecha de la B Nacional, la 24ª, tendrá los siguientes cruces: Riestra vs. Aldosivi, Quilmes vs. Boca Unidos, Villa Dálmine vs. Morón, Instituto vs Agropecuario, Gimnasia (J) vs Mitre de Santiago del Estero, Los Andes vs All Boys, Almagro vs Flandria, Chicago vs Brown (A), Santamarina vs Ferro, San Martín (T) vs Guillermo Brown, Sarmiento vs Atlético de Rafaela, Estudiantes (SL) vs Independiente Rivadavia. Libre: Juventud Unida (G).La fecha 25ª: Aldosivi vs Estudiantes (SL), Atlético de Rafaela vs Villa Dálmine, Boca Unidos vs Sarmiento, Morón vs Gimnasia (J), All Boys vs Dep. Riestra, Mitre vs Los Andes, Guillermo Brown vs Almagro, Brown (A) vs San Martín (T), Ferro vs Nueva Chicago, Flandria vs Instituto, Independiente Rivadavia vs Santamarina. Libre: Quilmes.