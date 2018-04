Boca se ilusiona con Buffon

Ganó 19 títulos en el fútbol italiano. Jugó cinco Mundiales de manera consecutiva. Levantó la Copa del Mundo en Alemania 2006. El planeta futbolero lo admira. Tiene 40 años. Se llama Gianluigi Buffon. Y es el arquero con el que sueña Boca. No, no se trata de esas bombas de humo que explotan antes o durante cada mercado de pases y que tiene mucho de efectista y poco de real. El cuadro de situación es el siguiente: el club está decidido a incorporar un arquero de experiencia y jerarquía que le genere una competencia real a Rossi por el puesto en la etapa decisiva de la Copa Libertadores. Agustín Marchesín es el que le gusta al cuerpo técnico. Sergio Romero y Wilfredo Caballero, los dos primeros en los que pensó Angelici. Ambos hablaron con él y le explicaron las dificultades para llegar a mitad de año. Ahí apareció el nombre del futbolista italiano, quien, según sus propias palabras, está jugando su última temporada como futbolista profesional.¿Cuáles son las ideas para tentarlo? Bueno, digamos que no es tan sencillo. El primer factor de atracción es lo que significa Boca para el mundo en general y el Calcio en particular. Intentarán hacerse fuertes en la relación que cultivó con Tevez cuando fueron compañeros. Y, por último, con el valor agregado de pelear por una Libertadores que le dé un título internacional de los que le faltaron en su temporada europea (nunca ganó la Champions). De todas maneras, por ahora se trata sólo de un deseo. El paso del tiempo demostrará si puede convertirse en una realidad. Parece difícil, pero Boca no sabe de imposibles.