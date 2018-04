El ex titular de la Unidad Especial de Investigación por la causa AMIA Mario Cimadevilla denunció ayer que "encapuchados" ingresaron a su domicilio en Trelew, "se llevaron documentación" y le "rompieron la computadora" en un hecho que, según consideró, "no fue un robo"."No descarto que detrás esté el Gobierno y los servicios de inteligencia", advirtió Cimadevilla, quien fue desplazado de la Unidad AMIA semanas atrás en medio de un fuerte enfrentamiento con el ministro de Justicia, Germán Garavano, por la decisión del funcionario gubernamental de no acusar a los fiscales de la primera investigación del atentado a la mutual judía, Eamon Mullen y José Barbaccia, en el juicio que se lleva adelante por presunto encubrimiento del atentado.