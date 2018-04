Julián Ratti y su última obra "A fé l'america"

Si bien en otras ocasiones hicimos mención a esta propuesta de Julián Ratti, ya que lleva hecha varias presentaciones, una de ellas, se ha convertido en un hito, ya que fue presentada en la embajada argentina en Washington, el año pasado en los días previos al 25 de Mayo; pero como en los últimos tiempos el artista, además de las presentaciones comerciales, ha implementado otras que podríamos denominar entre amigos, en distintos domicilios de esta ciudad, hecho que genera comentarios elogiosos entre quienes tienen la posibilidad de presenciar la representación, lo hemos convocado para que aporte mayores precisiones en relación a esta pieza.

Si bien hablar de Ratti es evocar a la inmigración italiana - por sus propios orígenes- pero en simbiosis con la expresión de nuestra tierra, sello indeleble del cantautor rafaelino, por adopción, en esta obra se busca reflejar toda la inmigración que llegó a nuestro país , sus luchas, sus sacrificios, su cultura del trabajo.

Julián verborrágico y apasionado por su emprendimiento se extendió en numerosos detalles que, sin lugar a dudas, por el espacio, que acá es soberano, no podremos incluir.

El espectáculo tiende a dilucidar el por qué la inmigración italiana llegó a nuestro país, evocó su primer cassette recordando que " mi primer cassettito en blanco y negro y puse un tema mío "Vieja casa mía", el segundo se llama "Herencia", con la foto del campo de trigo y mis cuatro abuelos, y lo veía en la vidriera de Colombo- pionera de las disquerías- y decía '¿quién me va a comprar este cassette con la foto de los cuatro nonnos?', y sin embargo sigo vendiendo hoy, y eso lo fue trasladando a mi vida personal, con la juntada de los cantores en piamontés en mi casa, todas las semanas durante varias décadas, los amigos de papá iban a cantar a mi casa hasta dos veces por semana, tengo imágenes guardadas, en el boliche de Tosello, en mi casa o del lugar al que fueran.

"En el año '91 hice 82 programas de media hora en televisión, acá; ellos apuntaban a buscar qué pasó en Argentina después de la Constitución Nacional, con la fundación de Esperanza, por qué se fundó esa ciudad y los motivos de los Gobiernos nacional y provincial para proponer recibir inmigrantes para que pueblen las pampas.

Más adelante y en virtud a este trabajo que tiene filmaciones históricas y aportes en vivo con su voz, y en las ocasiones que se puede con la presencia de músicos rafaelinos, y en el que confluyen trabajos de su propia autoría, de Mario Vecchioli, aportes tomados de un trabajo de María Inés Vincenti - historiadora- destacó que " lo que busco con esta obra es que los chicos conozcan. Empecé por los más grandes porque somos los que tenemos el compromiso de darles un rumbo a los más chicos, decirles 'nosotros somos esto, venimos de esto'. En mi trabajo seguí el rumbo de la carreta desde Esperanza, seguí por San Jerónimo, los tres San Carlos, Pilar, Humboldt, me crucé al frente Cavour, pero qué pasaba, en ese tiempo eran todos suizos-alemanes, protestantes, entonces el gobernador Crespo pidió que viniesen católicos, por eso se buscaron inmigrantes en Italia, desde el cantón de Valais pasaron a Italia.

"Hice los 82 programas siguiendo el derrotero de la carreta, cuando llegué a la fundación de Rafaela, abandoné. La historia fuerte es la que había dado a conocer, pero el tema era que ya los hijos de los primeros que llegaron a Esperanza estaban comprando acá.

Prosiguió su relato señalando que " igual yo hago una mezcla, sé que los suizo-alemanes son tan importantes como todos los demás que vinieron porque el trabajo lo han hecho entre todos, y la oportunidad que les dio Argentina".

Aseveró más adelante " la obra es un relato, no lo hago en vivo porque no tengo la gente, el relato me lo hace Hugo Erbetta, y ahora le pedí a Teresita Tosco que haga las partes de la voz femenina, el relato es muy profundo, muy triste, acompañado por las imágenes".

"Cuando llegaron acá no había nada, por ejemplo los que llegaron a Susana - me lo contó la nieta de un fundador- con los zapatos cavaron y en ese hueco, cubierto con paja, fue el primer sitio donde se alojaron las primeras 28 familias que se radicaron en el pueblo vecino, como estas hay otras historias que pintan los avatares a los que se vieron sujetos aquellos inmigrantes".

"Esa es la historia que quiero contarle a la gente, a esos que ahora miran para otros lados y son bisnietos de los pioneros, los sacrificios que hicieron y cómo vivían en Italia y las mentiras que recibieron para atraerlos hacia nuestro país.

"Esa narración es la que va dando detalles de la situación y en el medio va una canción, en vivo la canto, la proyección no para nunca. La obra la tengo grabada con una duración de una hora y cuarto, pero estoy ofreciéndola de 35 minutos".

"Quiero que la gente se haga partícipe, que le pegue en el alma, la imagen, la canción, uso cinco de Vecchioli - que le puse música- y dos mías, y después voy alternando, al final, con los agradecimientos hacia las manifestaciones de lo que la gente hace en toda la región con los coros, con las comidas típicas de las colectividades, todas esas manifestaciones me parecen muy bien y es una forma de recordarlos.

"En el relato no se soslaya la fe que trajeron los inmigrantes, y tienen un lugar preponderante las capillas rurales, las peregrinaciones a caballo, y destaco especialmente a San Chiaffredo.

Finalmente puso de relieve el trabajo que hizo Luis Bainotti, dirigiendo toda la parte musical y preparándola para dieciocho instrumentos, "es un trabajo muy importante", destacó hecho que sin lugar a dudas permite presentarse en cualquier lugar y aportando las partituras.