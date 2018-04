Frontera: buscan a quien amenazó de muerte

Este Medio tuvo información a un hecho de violencia en la ciudad de Frontera, donde Fabiana Gigena se entrevistó con la intendenta Victoria Civalero, quien le prometió custodia y le mostró la orden de detención (emanada de la Fiscalía actuante) sobre el delincuente que la amenazó.

No todo quedó allí, dado que según la fuente informativa Gendarmería nacional formará parte del operativo iniciado para lograr la detención de quien respondería a la identificación de "Maxi" P., sujeto recientemente salido de la cárcel que en la mañana del pasado viernes ingresó a una finca sita en calle 100 al 800 de Frontera, y amenazó con un arma a Fabiana y a sus hijos.



DESDE LA INTENDENCIA

En la Municipalidad de Frontera se elaboró un escrito (comunicado) que dice lo siguiente.

"Ante los hechos de inseguridad que son de público conocimiento ocurridos este viernes y que han afectado a una familia de nuestra ciudad, considero oportuno y necesario expresar las acciones llevadas a cabo por nuestro equipo, que desde un primer momento les abrió las puertas del municipio y puso todos sus medios a disposición para resolver esta situación".

"Recordamos que el pasado miércoles, 11 de abril, acompañada de mis funcionarios, presidí una extensa reunión en mi despacho con representantes de Gendarmería Nacional Argentina, quienes se encuentran realizando diversos operativos desde hace una semana en Frontera, San Francisco y Josefina".

"En esa oportunidad expusimos la preocupación de nuestros vecinos a los representantes de la fuerza nacional, Jefe del Destacamento Móvil N° 3, Comandante Mayor Héctor Osvaldo Balmaceda y el Sub Oficial Principal Juan Carlos Betancur por los repetidos hechos de inseguridad".

"Para resguardar a la familia damnificada en la noche del viernes se les brindó alojamiento gratuito en un hotel, proveyéndoles cena y desayuno".

"En horas del mediodía de hoy, sábado 14 de abril, y con el afán de brindar contención y soluciones a miembros de la familia afectada, los recibí en mi despacho y, delante de ellos, me comuniqué con el Sr. fiscal Juan Pablo Oggero para expresarle el urgente pedido de esta familia, quienes también pudieron conversar con él, y éste les expresó que ya están libradas las órdenes de detención del supuesto autor y la custodia policial de la vivienda donde se suscitó el delito".

"Por intermedio de nuestra gestión municipal, los miembros de esta familia damnificada también mantuvieron contacto con el jefe de Zona de Seguridad, comisario inspector Daniel Gretter, quien manifestó que desde la fuerza policial están trabajando intensamente en la búsqueda del autor del hecho sin lograr dar con su paradero pese a los esfuerzos realizados".

"Vale aclarar que estos no fueron los únicos encuentros que mantuve con los damnificados, ya que en el transcurso de la tarde y la noche fueron invitados permanentemente a dialogar a mi despacho, concretándose 2 reuniones con otros miembros de mi gabinete".

"Como ciudadanos de nuestra ciudad de Frontera, los integrantes de este Gobierno Municipal y en mi carácter de Intendenta, expreso públicamente nuestro total apoyo y respaldo al legítimo reclamo de seguridad de nuestros vecinos, a la par de estar realizando todas las gestiones que están a nuestro alcance para dar fin a esta triste problemática que nos afecta a todos los argentinos", concluyó.