Gualeguaychú, interesado en las políticas locales de empleo

Funcionarios locales y miembros de la Agencia para el Desarrollo de Rafaela (ACDICAR), recibieron la visita de funcionarios de la localidad de Gualeguaychú para conocer las políticas públicas de empleo que se llevan adelante en Rafaela.

La delegación vino a conocer en qué instancia se encuentra la ciudad en cuanto al desarrollo territorial y productivo, además de indagar sobre políticas de empleo que se puedan replicar en su localidad. También intercambiaron experiencias sobre cómo articular con el resto de las instituciones, la función del Estado, el proceso de desarrollo local y el plan de empleo 2018 - 2019.

"Nos enfocamos en programas específicos e innovadores, como Rafaela Impulsa, Aprender en las fábricas, Rafaela Emprende. Compartimos la experiencia que tiene Rafaela en la construcción de información objetiva, por ejemplo, la que realiza el ICEDeL y el censo industrial que se va a llevar a cabo este año a través de un relevamiento", expresó el coordinador de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Diego Peiretti.

"Fue una reunión interesante porque todo este núcleo de información permite planificar políticas públicas de desarrollo acorde a las necesidades que tiene el territorio, adelantarnos con la Municipalidad a problemas que pueden aparecer a mediano plazo y prever situaciones que tienen que ver con el empleo y la realidad productiva", completó.



¿POR QUÉ RAFAELA FUE ELEGIDA COMO EJEMPLO?

"Empecé a investigar en la página Municipios que tuvieran las mismas características que la nuestra en cuanto a población, y vi que desde hace mucho años venían trabajando desde el sector productivo. Tienen una gran capacidad institucional en pos del sector productivo e industrial. Entré a la página de Rafaela 2020, vi el desarrollo de todos los programas y la verdad que está bueno que compartan en la página web toda la investigación que han llevado adelante, me despertó la curiosidad para conocerlos, que nos cuenten la experiencia y las acciones que han hecho", expresó Lorena Arrozogaray, directora de Producción y Desarrollo Económico de Gualeguaychú.

"Los veo apasionados por la actividad que realizan y contagian, si bien nuestro lugar es multisectorial también lo hacemos de alguna manera con cierto grado de interés, para que cada una de las instituciones se fortalezcan y con una mirada estratégica, para la construcción de un espacio sustentable en la producción y que esto afecte lo menos posible a las generaciones venideras". Finalmente, agradeció "por el espacio que nos brindaron y la forma en lo que hicieron", completó Martín Zieguer, coordinador del programa de Empleo de Gualeguaychú.

"Se nota la forma de trabajar tan cercana, de esta vinculación, de que no haya mezquindad, de generar nuevos proyectos y justamente estos nuevos espacios nacen en el compartir y el ser solidarios. No encontramos todo esto en otros lugares", cerró Lorena Arrozogaray.