"No me consta que haya una mano del Gobierno"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, desestimó "que haya una mano del gobierno" detrás de la intervención del PJ y reclamó "hacer una profunda renovación" en el espacio."El peronismo viene con una crisis previa a este fallo, por lo cual este fallo no hace más que agravar esa crisis. No es que estábamos bárbaro y de repente apareció este fallo", consideró el mandatario provincial al respecto en declaraciones a Diario Popular.No obstante, Urtubey aclaró que, "más allá de las enormes causales políticas de la crisis que vive el partido", no está "tan seguro de que ellas configuren elementos que justifiquen la intervención".Entre otras cosas, detalló que "hay determinados requisitos procesales que se deben cumplir" y que desconoce "si se han cumplido en su totalidad"."Al margen de la apelación, que habrá que ver como la resuelve la Cámara Federal Electoral, nosotros tenemos el desafío de trabajar para reconstituir y reconstruir el peronismo, a efectos de que pueda ser una alternativa válida en la Argentina", agregó.Sin embargo, remarcó que "se puede estar a favor o en contra" de la medida, pero que "en definitiva hay una situación y nosotros tenemos que actuar en consecuencia"."Esto es como la lluvia: te puede gustar o no. Te podés quedar en tu casa, podés usar un paraguas o mojarte, pero la lluvia no la podés parar. Frente a esta situación dada, si después la Cámara resuelve otra cosa, bueno, se verá", señaló.En este sentido, Urtubey instó a "que se convoque a los distintos sectores" del PJ para "conversar y ver de qué manera se lleva adelante esta etapa"."Me parece que la situación fáctica de la intervención ya está dada: el partido está intervenido. Se puede estar a favor o en contra, pero en definitiva hay una situación y nosotros tenemos que actuar en consecuencia", insistió.Finalmente, el gobernador llamó a "poner más énfasis en representar al ciudadano, a la gente, más que pensar obsesivamente en acuerdos entre dirigentes políticos"."Me parece que estamos expresando una mirada conservadora vinculada a cómo arreglamos la cuestión de la dirigencia. Lo que hay que arreglar es cómo recreamos un fuerte vínculo entre la sociedad y su representación", cerró.