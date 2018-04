La luz mala o los efectos secundarios del tarifazo

"No podemos explicarle a la gente cuando está enojada", razonó la Secretaria de Energía Verónica Geese al referirse a los incrementos en las boletas de "la luz" que llegaron - y llegarán en la próxima boleta -.

Geese adelantó que la Provincia - y la EPE - no se harán cargo de los 4.500 millones de pesos que habría que desembolsar en concepto de difusos subsidios para - eso no lo dice el gobierno- aliviar el costo político de la gestión Aranguren, que aumentó el costo de la energía en un 2000 % desde el 1º de febrero del 2016 al 1º de febrero último.

Por lo pronto se está trabajando en la EPE en el entramado de nuevas bandas para beneficiar a quienes tomen conciencia de la eficiencia energética en sus hogares, comercios y empresas.

De todos modos, la cuestión energética tiene también un alto contenido político y social, que no dejan pasar por alto los que hacen política por un lado, y aquellos ciudadanos y dirigentes que apoyan al gobierno nacional y están al borde del sentimiento culposo, por otro.

Precisamente, el tema inflación es hoy el Talón de Aquiles de Cambiemos. Dice el Diario La Nación: "La administración de Mauricio Macri aplicó un modelo casi desconocido en el mundo: busca el reacomodamiento de los precios relativos de la economía -algo que implica la suba en las tarifas de los servicios públicos, como la luz, el gas, el tren, el colectivo y el subte-, la liberalización de algunos mercados y, en paralelo luchar contra la inflación mediante la política monetaria y la reducción del déficit fiscal. Ese último punto hace que la temporada de aumentos nunca termine para el Gobierno".