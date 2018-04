Joven herido de bala en una pierna

Agentes de la "Sub 1ª" tomaron conocimiento de que en un domicilio sito en la calle J. V. González al 2400 se hallaba una persona herida de arma de fuego.

Se trató de Alejandro R., de 22 años de edad, residente en calle J. Buffa al 1800, quien comentó que en momento de transitar a pie junto a un amigo por el cruce de las calles Manera y J. V. González, experimentó un ardor en la pierna izquierda con motivo de haber sido herido por un proyectil disparado por un arma de fuego.

De acuerdo a la fuente en que se abrevó, el herido -que fue asistido en el Hospital local- manifestó no conocer la identidad de quien efectuó el disparo.



GOLPEADA POR UNA PUERTA

Una mujer se hizo presente en una sede policial de la ciudad, sin brindar demasiados datos de su persona, manifestando que encontraba en su domicilio, sobre calle P. Brusco, cuando personal de Gendarmería Nacional se habría hecho presente en el lugar con una Orden de Allanamiento.

Según esta persona, irrumpieron una puerta lateral de su domicilio, y cal producirse el ingreso la misma fue golpeada por la misma puerta derribada. Según se constata, la mujer tenía un corte en el rostro.

El dato es que a la hora de denunciar este hecho, la mujer dijo no recordar su DNI y fue a buscarlo a su casa. Tras esperar varias horas, no regresó a la sede policial.

Tras hacer la consulta pertinente con la Fiscal del caso, Mirna Segré, la policía visitó la morada de esta chica horas más tarde, y fue atendida por esta misma persona: Estefanía F, de 24 años y domiciliada justamente en calle Brusco. La misma manifestó que no regresó a la dependencia policial porque tiene un hijo menor de edad el cual lloraba y no tenía quién quede a su cuidado, y volvió a manifestar que a las 16:00 horas personal de Gendarmería Nacional se hizo presente en su domicilio con una Orden de Allanamiento y gritando que se tiren al piso, cuando irrumpen una puerta lateral de chapa, sin picaporte “ciega”, es golpeada en su pómulo izquierdo con la citada abertura, la cual le produjo un corte en el rostro, también manifestó que ellos le comisionaron el 107 para que la atiendan y la trasladaron hasta el Hospital donde le realizaron 5 puntos en su pómulo izquierdo.