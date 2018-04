Así quedó la tabla

El torneo Apertura de la Primera A tiene a Ben Hur como único puntero y si bien todavía resta disputarse un partido, mañana Peñarol vs Unión, ninguno lo podrá superar. El “Lobo” marcha invicto con tres triunfos y un empate, en la próxima fecha estará visitando a Ferrocarril del Estado en Los Nogales. El que viene a sólo un punto de la “BH” es Sportivo Norte, que luego de ganar el clásico ante Argentino Quilmes, lo que significó un gran empujón anímico, ayer volvió a sumar de a tres y así ilusiona a toda su gente, que acompañó en gran número al equipo en su visita a Tacural.Ferrocarril del Estado vs Ben Hur, Sportivo Norte vs Dep. Ramona, Florida vs Peñarol, Atlético de Rafaela vs Dep. Libertad, 9 de Julio vs Brown de San Vicente, Arg. Humberto vs Dep. Tacural, Unión vs. Argentino Quilmes.