En apenas una semana aplicaron más de 300 vacunas antigripales

Más de 300 dosis de vacunas antigripales se aplicaron en la primera semana de la campaña anual en el Vacunatorio del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela. De esa cifra, 120 tuvieron como destinatarios a niños según indicaron fuentes del centro de salud el viernes por la tarde. "La cantidad sólo corresponde a las vacunas colocadas en nuestro vacunatorio central, aún no hemos incorporado al registro las que se aplicaron en la red de centros de salud", dijeron fuentes del hospital consultadas por este Diario.

El precio de la dosis de la vacuna antigripal -se vende con la marca Istivac- ronda los 350 pesos en farmacias. Pero los jubilados aprovechan y también se colocan la Prevenar 13 y la y Neumo 23 recetadas como prevención de distintas cepas de la neumonía -su costo es de 700 pesos aproximadamente-.

En rigor es la primera semana de la campaña de vacunación antigripal del Ministerio de Sadud de la Provincia destinada a grupos de riesgo de la comunidad santafesina, que fue presentada el lunes pasado por la titular de la cartera sanitaria, Andrea Uboldi, en el marco de un acto que se desarrolló en el auditorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemafe) de la ciudad de Santa Fe.

La ministra destacó en esa oportunidad que “como todos los años, damos inicio a la campaña de vacunación antigripal, primero vacunando a todos los trabajadores de la salud, que son los que reciben las consultas de los pacientes, y esta semana ya comenzamos la vacunación del resto de los grupos de riesgo”.

“El objetivo es llegar a los grupos de riesgo lo antes posible. En estas personas recordamos que incluimos a las embarazadas en cualquier momento de su gestación, a los niños de entre 6 meses y 2 años, a los mayores de 65 años y a las personas que tienen patologías crónicas pulmonares, cardíacas, renales y/o trastornos en las defensas”, detalló.

“Este año se va a trabajar articuladamente con el PAMI porque una de las dificultades que siempre tenemos es que los mayores de 65 años se vacunan en nuestros efectores y después, cuando la vacuna llega a las farmacias, ya están vacunados. Así que hicimos una redistribución de dosis en un acuerdo provincial único para poder cubrir en conjunto con las farmacias”, explicó la ministra.

Asimismo, aseguró que “para todos los grupos de riesgo, la vacuna está garantizada en los efectores de salud públicos, a lo largo de la provincia. Con respecto a PAMI, se van a entregar estas dosis para que el Colegio de Farmacéuticos las distribuya en farmacias hasta tanto reciban las dosis correspondientes a PAMI. Esta articulación permitirá compartir la información para saber qué personas se están vacunando en la provincia”.

Uboldi recordó que “siempre es importante tener el carné de vacunación al día. Igualmente, desde 2011 tenemos el sistema informatizado, lo cual nos permite registrar y averiguar con el DNI los datos personales”.

Finalmente señaló que “la vacuna antigripal no se puede guardar por mucho tiempo y se prepara de acuerdo a cómo circuló el año pasado. En 2017 hubo, para el hemisferio norte, una mayor incidencia en pediatría relacionada con el grupo de virus H3N2, que era el que nosotros tuvimos circulando en nuestro hemisferio un año atrás, y también con alguna circulación de la influenza B”, concluyó.



LA GRIPE

La gripe se manifiesta a través de un cuadro de fiebre alta, tos y dolores musculares que pueden ser leves o moderados. En la mayoría de los casos, los pacientes no tienen dificultades graves. Sin embargo, el riesgo de desarrollar complicaciones (la más frecuente es la neumonía) aumenta entre los grupos de riesgo.

Para evitar la gripe se recomienda:

- Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, especialmente al regresar a la casa luego del trabajo, la escuela o alguna salida. Si no se cuenta con agua, se puede utilizar alcohol gel al 70% y evitar la concurrencia a espacios cerrados con mucha gente, porque ello favorece el contagio de infecciones respiratorias.

- Ventilar bien la casa, espacio laboral o escolar cuando sea posible.

- Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar (preferentemente con el codo) y utilizar pañuelos descartables.

- Aplicarse la vacuna si se pertenece a un grupo de riesgo.