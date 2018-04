185.000 contactos generados en las visitas familiares en 2008-18

La campaña municipal “Creando conciencia" cumple 10 años ininterrumpidos de trabajo y se llevó a cabo un acto el miércoles pasado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), con la participación del intendente Luis Castellano y la directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS) Paz Caruso.

En el hall de ingreso de la UCES se vio invadido por las diversas propuestas que muestran el accionar del programa hace 10 años en nuestra ciudad: en las escuelas con la huerta, la muestra de arte sustentable, colector solar casero, entre otros.

En la oportunidad, se hizo la representación del "acting" (escenificación) para que los presentes vean cómo es el trabajo día a día en la calle con los vecinos, los mensajes que se dejan y la importancia de la comunicación, participando promotores ambientales del IDS y tres personajes: una señora mayor que le cuesta entender, un hombre que se resiste un poco y un joven súper enganchado con la separación, como así también la docente Gabriela de la Escuela Centenario y el alumno Luciano, que formó parte de la actividad el año pasado, contaron cómo trabajaron en la escuela y el Barrio.

También mediante un video se proyectaron los logros de 2017 y los desafíos de 2018: trabajar con universidades, clubes y grandes generadores. Se presentó el concurso "elevando la conciencia", que promueve la realización de proyectos de investigación en el aula en escuelas secundarias, la evaluación de los proyectos será en noviembre, un jurado compuesto por referentes de la ciudad y el premio será un dron para la escuela.

Los números demuestran los resultados alcanzados: más de 185.000 contactos generados con domicilios a lo largo de una década. Para destacar, se triplicó la producción de la planta de recupero, pasando de 69 toneladas por mes en 2007 a 204 toneladas mensuales en 2017.

Actualmente, el 80% de los rafaelinos está realizando correctamente la separación de los residuos domiciliarios, siendo los barrios que mejor lo hacen Mosconi, Sarmiento, Villa del Parque, Juan de Garay, Alberdi, 9 de Julio, 30 de Octubre y Sarmiento (del 85 al 94%), mientras que los sectores que menos realizan la diferenciación el Mora y el 2 de Abril, según confió una fuente a un cronista de LA OPINION.



MARTA ENGLER

Conviene destacar que este trabajo en la generación de conciencia ciudadana sobre el cuidado del medio ambiente a través de la separación de los residuos comenzó con Marta Engler quien se desempeñara como secretaria de Servicios Públicos del municipio.

Esta mujer con una importante visión en el futuro contó que el primer paso fue “confiar en el valor de la educación y en que los rafaelinos quienes, cuando hay una buena idea, siempre se suman. Las dos cuestiones fueron decisivas porque no es fácil cambiar hábitos. Los hábitos se cambian cuando hay mucha constancia, un objetivo claro y perseverancia para medir los resultados”.

De este modo, “con cinco pasantes del Instituto comenzamos a ir casa por casa tocando timbres, explicándole a la gente y pidiendo su colaboración. Esta tarea educativa se logra complementando el trabajo con la gente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, los recolectores que todos los días recorren 22 kilómetros para juntar los residuos que produce la ciudad”.

Una Rafaela limpia se construye a través de una larga cadena de colaboración desde “el vecino que tiene que ser el primer clasificador y el servicio público que debe educar cuando no llega la bolsa como corresponde. La gente tiene que entender que tiene que hacer las cosas bien, que hay una actitud mejor y superadora. Todos queremos una ciudad mejor, para eso nació el programa Creando conciencia y que se haya mantenido a lo largo de tantos años, quiere decir que dio resultado”.

También destacó que “hay pocas ciudades, no solo en la Argentina, que tienen orgullosamente un resultado como este. Hemos empezado con un proyecto muy chiquito pero que llega a la innumerable cantidad de barrios. Todos somos parte de este proceso de generación de residuos, que crece permanentemente y genera graves problemas porque hay que darle una solución final”.

Caruso explicó que “este programa demuestra la proyección y el compromiso de nuestra ciudad. Del Municipio en el desarrollo de una política de Estado a largo plazo. Pero fundamentalmente ponemos el eje y agradecemos a los vecinos que son quienes a diario se comprometen. También hay muchos jóvenes involucrados en la temática”.

Creando conciencia se inició con una prueba piloto en algunos barrios separando en origen los residuos y a partir del 2008 se decidió llegar a toda la ciudad: “Fue un trabajo ininterrumpido. En este proceso se incorporó el trabajo con las escuelas. En principio fue una sola, en el 2010-2011 se trabajó con dos y así se llegó al 2017 con 55 instituciones educativas de distintos niveles: jardín, primario y secundario. Este año los desafíos son trabajar con los niveles terciario y universitario, sumar a los clubes en la separación en origen e incorporar nuevas temáticas como el cuidado de la energía, el agua y el verde urbano. Este año vamos a organizar un concurso para incentivar la investigación en los jóvenes en la temática ambiental con premios para los alumnos y sus escuelas”.

Castellano dijo que “es una cadena que construimos entre todos y que debemos darle continuidad en el tiempo. Eso significa tener una política en el tema ambiental. Creando Conciencia es una política de Estado que tiene 10 años y comenzó con Marta Engler, ahora continúa con Paz Caruso y con cada uno de los integrantes que forman parte”.