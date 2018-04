Profesional rafaelina en jornadas de perfeccionamiento en el Garrahan

Recientemente nos visitó la profesora y licenciada Daniela G. Enrique, Psicopedagoga Clínica Matr. 538 Fº I,Lº15; quien además se desempeña como profesora titular de la cátedra de Epistemología y Psicología Genética de la Licenciatura en Psicología en UCES Rafaela, forma parte del Programa Materno Infantil del Omnibus Sanitario, evaluando el desarrollo cognitivo de los bebés.

Respondiendo a nuestra invitación recientemente nos visitó para ofrecernos detalles de Jornadas auspiciadas por la Fundación Garrahan, realizadas en este mes en la ciudad de Buenos Aires, y en las que participó.

En tal sentido enfatizó que trata " de acercarse a todos estos ámbitos de formación para trabajar con esta nueva mirada sobre la familia, yo sigo con mi encuadre piagetiano de siempre, mi formación lo es, a diferencia de lo que pueda ser el psicoanálisis.Lo mio es puntualmente el desarrollo de la inteligencia; a mí me interesa ver cómo se desarrolla la inteligencia desde que nacemos porque hay una raíz biológica, hasta que somos muy adultos y dejamos de estar en este mundo, porque nunca dejamos de aprender. Como no dejamos de aprender, me veo obligada a continuar aprendiendo en el ámbito profesional".

Más adelante remarcó que " me encuentro en la práctica del Omnibus Sanitario, por ejemplo, y veo que los papás desconocen muchos aspectos del desarrollo, posiblemente no hay una mirada de contención hacia la primera infancia, una mirada mucho más reflexiva, también por las prácticas profesionales, dejamos que los niños aprendan a caminar, cuando aprenden a hablar ahí podemos hablar de una personita inteligente, cuando el lenguaje es un resultado de la inteligencia, o sea no podemos esperar a que los niños hablen para que demuestren su inteligencia, ya la demuestran desde el mismo momento del nacimiento pero de un modo casi instintivo".

En otro pasaje puso especialmente de relieve la necesidad de vincularse con el recién nacido, por lo que manifestó que " si amamantamos al bebé no debemos hacerlo mirando la novela, el teléfono, sino alimentando el vínculo con el bebé. Ese es otro de los pilares del trabajo con niños, el vínculo

Nos hizo saber que las jornadas que tuvieron como cierre la reflexión 'Llenemos la terapia de vida y no la vida de terapias' participaron profesionales de primera infancia, muchos pediatras del desarrollo, psicopedagogos, kinesiólogos que trabajan con discapacidad, profesionales que se dedican a la Psicología Pediátrica.

Las jornadas tituladas 'Jornadas sobre Intervenciones tempranas: prácticas centradas en la familia y en entornos naturales" se desarrollaron durante los días 6 y 7 del mes en curso con el auspicio de la Fundación Garrahan - institución que cumple 30 años de servicio a la comunidad-.



Temario



"La presentación estuvo a cargo de María Magdalena Contreras- pediatra del Desarrollo- y de la profesora Haydée Echeverría , ambas profesionales de amplia y reconocida trayectoria en el estudio de la Primera Infancia en Argentina.

"Seguidamente la Dra. Margarita Cañadas Pérez de la Universidad Católica de Valencia, disertó sobre los Principios y fundamentos de las prácticas centradas en la familia, las Prácticas relacionales y participativas, el Diseño del Plan individualizado de apoyo a la familia y la Colaboración con otros contextos.



Intervención Temprana



Daniela nos hizo saber que "se resalta la importancia de la Intervención Temprana- anteriormente denominada Estimulación Tempran- desde un nuevo paradigma: el modelo socio-ecológico, que requiere utilizar estrictamente el registro científico de la intervención profesional y documentar la evidencia, igualmente científica.

"Una de las bases actualmente reconocidas de la Intervención Temprana es la Plasitcidad Cerebral, que optimiza la potencialidad del cerebro infantil frente a posibles alteraciones en su desarrollo, frente a riesgos biológicos, sociales y otras situaciones de vulnerabilidad, de allí la importancia de trabajar con la comunidad y con cada familia.



Qué implica la Intervención Temprana



En otro pasaje la profesional enfatizó que " la Intervención Temprana sobre los primeros años de vida de nuestros niños significa promover su salud y bienestar, minimizar los riesgos/retrasos, remediar las discapacidades emergentes y/o existentes, prevenir posibles deterioros funcionales y además promover la paternidad responsable y el funcionamiento familiar adaptado.



Cambio de paradigma



Más adelante Daniela señaló que " he aquí lo novedoso del concepto de familia : no sólo está conformada por los vínculos próximos - llámese papás, hermanos, abuelos, tíos, etc- sino que además consideramos 'familia' a quien pasa la mayor parte del tiempo cuidando del niño, por lo tanto incorporamos a este nuevo encuadre a sus niñeras/os, los docentes, los centros educativos e inclusive los vecinos.

"Desde esta mirada socio ecológica, la atención está centrada en la interacción entre la familia, otros contextos como la escuela y los centros de salud, junto con los profesionales siempre en función de las fortalezas de cada niño ( no de sus déficits), permitiendo ampliar su ventana de oportunidades.



Objetivos



En cuanto a los objetivos perseguidos al centrar la intervención en la familia, la profesional hizo saber que Nada se da por supuesto, este es otro de los principios de la IT e implica acordar objetivos 'funcionales', basados en las necesidades y prioridades de cada familia, siempre se van a respetar sus necesidades, propuestas y preferencias. Y fundamente se acordarán con ella los intereses de los niños.



Otros cambios



"Los niños necesitan más intervenciones( sobre todo en sus ambientes cotidianos ), no más servicios; a su vez, son sus padres quienes deben tomar decisiones informadas para luego generar más oportunidades de aprendizaje para sus hijos, en contextos cotidianos y favoreciendo rutinas de trabajo.



Nuevo rol de los terapeutas



"Los profesionales, a diferencia de nuestras prácticas tradicionales, estamos a disposición de la comunidad y de la familia, y fundamentalmente la prioridad conjunta será siempre en función de cada niño, estamos y participamos como ellos a través del Engagement, enfoque específico de la intervención cuya traducción sería algo así como involucrarse,¡esa es la motivación !¡involucrarnos!" destacó Daniela.



Significado para los profesionales



"Este nuevo paradigma implica todo un desafío que incluye la revisión de nuestras prácticas profesionales dentro del consultorio. Sugiere y requiere salir del mismo e intervenir con la familia en los ambientes cotidianos del niño ( hogar, escuela, barrio, comunidad) acordando objetivos funcionales por decisiones familiares informadas.

"Entiendo que los tiempos ameritan cambios posibles y reales, acordes a los avances científicos de la Psicología.

"Así explicado, otro de los principios de la IT será comprender que compartir es la manera de trabajar", concluyó la psicopedagoga.