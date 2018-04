Ferro va a San Vicente y Ben Hur recibe a Florida

Este domingo, si las condiciones climáticas así lo permiten, se disputará desde las 16 la cuarta fecha del torneo -Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.En esta oportunidad, uno de los líderes será visitante, mientras que el otro jugará de local. El que saldrá de su reducto es Ferrocarril del Estado ya que se presentará en San Vicente ante Brown. El equipo de Roberto Medrán viene de golear a Florida y tratará de defender el invicto y la punta ante la Verde, que se impuso a Libertad en la jornada pasada.En tanto, Ben Hur tendrá que recibir a Florida de Clucellas en el estadio Parque, intentando quedarse con los tres puntos para seguir en lo más alto, tras el empate entre semana con Unión en Sunchales.También tendrá que salir de la ciudad Sportivo Norte, para visitar al Deportivo Tacural, mientras que 9 de Julio irá a Sunchales para enfrentarse a Libertad, en los duelos más importantes.ASI SE JUEGAEste es el detalle de la programación: Brown vs. Ferrocarril del Estado, Enrique Calderón (Ercole N. – García F); Dep. Libertad vs. 9 de Julio, Víctor Colman (Ercole G. – Celi B); Dep. Ramona vs. Atlético de Rafaela, Ariel Gorlino (Retamoso M. – Rodríguez Federico); Dep. Tacural vs. Sp. Norte, Guillermo Tartaglia (Romero S. – Favre F); Quilmes vs. Arg. Humberto, Rodrigo Pérez (Cejas R. – Milanesio S); y Ben Hur vs. Florida, Roberto Franco (Trucco A. – Raballe J). Martes: Peñarol vs. Unión, Javier Simoncini (Domínguez J. – Luque N), en Bella Italia.PRIMERA BSe jugará la tercera fecha del torneo Preparación. En la Zona Norte la misma arrancó parcialmente el viernes, ya que apenas se jugaron 20 minutos del partido en Vila, entre el local Argentino y Dep. Aldao. Iban 1 a 1 (goles de Grosso y Caballero, respectivamente), cuando el árbitro Leandro Aragno suspendió las acciones ya que el campo de juego no estaba apto para seguir jugando. En Reserva había ganado Aldao 2 a 0.Así continúa hoy:, Dep. B. Italia vs. Sp. Roca, Claudio González (Minora G. – Menelli I); Tiro Federal vs. Unidad Sancristobalense, Guillermo Vacarone (Colman E. – Aguilar A); Independiente de San Cristóbal vs. Independiente de Ataliva, Silvio Ruiz (Bauer M. – Kestler A).San Martín vs. Bochófilo Bochazo, Mauro Cardozo (Isasa A. – Villarruel F); Talleres vs. Sp. Libertad, Raúl Rodríguez (Paredes C. – Schwant J); Zenón Pereyra FC vs. Dep. Josefina, Darío Suárez (Vigistain G. – Morero G); Atlético Esmeralda vs. Sp. Santa Clara, Gonzalo Hidalgo (Mansilla M. – Espinoza F).