Unión juega la ida en Madryn

Unión de Sunchales iniciará esta tarde la tercera etapa en la Reválida del Federal A cuando visite al Deportivo Madryn. El cotejo se iniciará a las 16 en Chubut y será dirigido por Santiago Ascenzi, de Escobar.El elenco dirigido por Adrián Tosetto, que estuvo esperando rival en las dos semanas anteriores, intentará traerse un resultado favorable para luego definir en su estadio la clasificación.Los demás partidos serán: a las 16:45, Chaco For Ever vs. Alvarado de Mar del Plata (Rodrigo Rivero); a las 17:30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Jorge Nelson Sosa); a las 19 Sarmiento de Resistencia vs. Crucero del Norte (Luis Lobo Medina).En cuanto al Pentagonal final por el primer ascenso, se disputará la cuarta fecha con estos partidos: a las 15, Juventud de San Luis vs. Estudiantes de Río Cuarto (Alejandro Arco). Lunes a las 21:30 Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Fernando Marcos). Libre: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.Los líderes son Central Córdoba y Gimnasia con 6 puntos; Defensores tiene 4; Juventud 1 y Estudiantes 0.