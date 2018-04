Vidal admite falta de vocación presidencial

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que no tiene "vocación para ser presidenta" y remarcó que "la postulación más importante ya está decidida", en referencia a una eventual reelección del presidente Mauricio Macri.

"Yo ya le dije a la gente que no quiero ser presidenta. No tengo vocación para ser presidenta", afirmó la mandataria bonaerense al hablar sobre las candidaturas que empiezan a pensarse de cara al año próximo.

En declaraciones al canal La Nación+, la gobernadora afirmó: "Yo ya he dicho públicamente que lo más importante es que Mauricio sea reelecto. Sobre mí misma no hablé, y no voy a hablar todavía".

De esta manera evitó referirse a una eventual reelección propia y agregó: "Saldado lo del Presidente, para mí lo demás puede esperar".