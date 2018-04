Juez ordenó liberar al exgobernador Fellner

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner fue liberado ayer, a casi 48 horas de haber sido detenido, por orden del juez Isidoro Cruz, quien señaló que hubo "inconsistencia en el acto de indagatoria". Fellner fue detenido el último jueves poco después de las 17:00 en el marco de una causa por presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales en la provincia norteña.

El ex gobernador y ex presidente de la Cámara de Diputados había reclamado su liberación a través de un descargo por escrito dirigido al juez de la causa, quien le concedió la libertad al evaluar que hubo "inconsistencia en el acto de indagatoria".

La decisión del magistrado apunta a la actuación de los fiscales Diego Cussel y Liliana Montiel, quienes llevan adelante la acusación por "asociación ilícita" contra el ex mandatario pero el último viernes se retiraron de la declaración indagatoria, según consignó el Tribuno de Jujuy.

Los fiscales se retiraron de la audiencia y no interrogaron al dirigente peronista porque el juez se negó a leerle los cargos y pruebas de la imputación, en atención a un pedido de la defensa que señaló que ya conocían los cargos.

Al resolver liberación de Fellner, el juez Cruz consideró que los fiscales "interrumpieron el proceso y no pudieron incorporar las pruebas a la causa, por la tanto no le permitieron ejercer el derecho de legítima defensa".

En declaraciones al portal Todo Jujuy, el magistrado lamentó el episodio y recordó que "el Código prevé que el proceso de indagatoria no se pueda interrumpir", aunque aclaró que "no se retira la acusación ni nada parecido", por lo que Fellner sigue involucrado en el expediente.

El ex gobernador jujeño está acusado de integrar una asociación ilícita y de haber cometido administración fraudulenta por el presunto desvío de unos 1.300 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy.