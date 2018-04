El rafaelino Federico Zeiter perdió este sábado en las semifinales del torneo Regional (ex Grado 2) que se disputa en nuestra ciudad. En el Club Atlético, sede de la categoría Sub 16, cayó ante el primer sembrado Ayrton Marcos por 6-1 y 6-1. Cabe recordar que el oriundo de Roldán, número 3 del país, ya le había ganado hace algunas semanas en el Grado 1 jugado en Mendoza.Marcos definirá el torneo con Victorio Marquiselli, de Córdoba, que venció a Luciano Ambrogi por 6-0 y 6-1.Por otra parte, Zeiter en dobles junto a Matías Santillán perdieron en semifinales contra Ambrogi – Buslie por 2-6, 6-1 y 11-9. Igualmente, cabe mencionar que ha sido una muy buena semana para el juvenil tenista de nuestra ciudad, actual 13 del ranking AAT.En la categoría Sub 12, que en varones se disputa en 9 de Julio, los finalistas serán Morresi (primer sembrado) y Vignolo.