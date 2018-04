Zeiter a semis del Regional

El tenista rafaelino Federico Zeiter ganó los dos encuentros del viernes y es uno de los semifinalistas en el Regional (ex G-2) que se disputa en los clubes Atlético y 9 de Julio de nuestra ciudad.En la entidad de barrio Alberdi, donde se disputa la categoría Sub 16, el tenista entrenado por Mariano Fava y María José Costamagna en el Aero Club, se impuso ayer en octavos de final a Matías Santillán por 6-4 y 6-2, y en cuartos a Elías Hanni por 3-6, 6-2 y 7-5, dando vuelta un encuentro que había arrancado complicado.Este sábado a media mañana, Zeiter (13° del ranking argentino) jugará en semis con Ayrton Marcos (3° del país y primer preclasificado). Recordemos que se enfrentaron recientemente en el G-1 de Mendoza, donde había ganado el oriundo de Roldán por 6-3 y 6-0.La categoría Sub 12, en tanto, se disputa en 9 de Julio aunque ya sin presencias rafaelinas.DERROTA DE PELLAGuido Pella tenía una buena chance en cuartos de final del ATP 250 de Houston, empezó bien pero perdió con el local Tennys Sandgren por 4-6, 7-5 y 6-3 en el único torneo estadounidense del circuito mayor sobre cancha de arcilla.En un cuadro superpoblado de estadounidenses, con cinco de ocho en cuartos de final, Pella no pudo repetir la semi conseguida en Doha, en cancha dura, en el que fue su primera cita ATP de esta temporada. Por su parte, Sandgren, que se hizo conocido en el circuito mayor en 2017, alcanzó de esta manera su primera semifinal de ATP. Su próximo rival será el croata Ivo Karlovic, quien eliminó al australiano Nick Kyrgios, también en tres parciales.Recordemos que Horacio Zeballos perdió en octavos ante Jack Sock, tercer cabeza de serie, por 6-4 y 6-4. Este certamen texano reparte premios por valor de 557.000 dólares.