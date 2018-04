“La situación la tenemos que revertir nosotros”

está preocupado, como todos por barrio Alberdi. Y hay razones para estarlo.está pasando su peor momento en lo que va del torneo de la B Nacional y el capitán deja entrever el dolor que dejó en el grupo la salida de Lucas Bovaglio, aunque también es consciente que rápidamente hay que dar vuelta de página y revertir este presente., afirmó el uruguayo.En relación al duro presente, futbolístico, que atraviesa la “Crema” Romero apuntó:. El que tiene que responder es el grupo ypara sacar esto adelante”.-Nos da bronca, lástima. Se terminó un ciclo que era importante para nosotros y sabemos que todo dependía de los resultados y hoy los resultados no nos acompañaron, la decisión fue de la dirigencia que Lucas diera un paso al costado y estamos tristes por eso. Nunca un grupo quiere que el técnico sea el primero en irse, lamentablemente los resultados no nos acompañan, todo obviamente depende del rendimiento de nosotros, somos conscientes que el rendimiento nuestro en los últimos partidos no fue bueno y lamentablemente hoy toca cortar por Lucas y deja una bronca y una lástima bárbara en el grupo.-El habló con nosotros ni bien nos subimos al colectivo y nos expresó que tenía ganas de seguir, nosotros también. La verdad que nos veníamos llevando muy bien, el grupo estaba muy unido y después que cenamos le llegó la noticia que no iba a seguir y lo lamento mucho por él, teníamos un muy buen trato. Los resultados mandan y no estamos teniendo un buen momento y se cortó por el hilo más fino que es el técnico.-Sí, el rendimiento no es bueno, estamos en un mal momento. No estamos encontrando el rendimiento que teníamos el semestre pasado y eso nos está costando mucho y nos influye en los resultados que estamos teniendo.-Es general, el rendimiento no solo es individual sino que colectivo, quisimos mantener la idea de juego pero la perdimos hace tiempo. Hace muchos partidos que no sabemos a qué estamos jugando y deja bronca por el resultado que estamos teniendo, hubo partidos que merecimos más pero los resultados mandan y esto no es a base de merecimientos sino todo resultados.Sí, sin dudas. Está todo muy apretado, hay que estar muy fuertes de la cabeza para cambiar el chip ahora y darse cuenta que si no se puede ascender directo no nos podemos quedar afuera de todo y ganar el partido que viene y tratar de meternos en el reducido lo antes posible.